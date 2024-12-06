NYT: Маск потратил на кампанию Трампа минимум $240 млн

Общие расходы Маска на выборы еще неизвестны и, возможно, никогда не будут обнародованы, отметили журналисты

Илон Маск (Фото: Jim Lo Scalzo / EPA)

Илон Маск, самый богатый человек мира, потратил более четверти миллиарда долларов в последние месяцы, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу выиграть президентские выборы в США. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на федеральные документы, с которыми ознакомились журналисты.

В материале говорится, что эта сумма является небольшой частью состояния бизнесмена. Но это "ошеломляющая" сумма от одного донора, который влил деньги в кампанию и сейчас играет определенную роль в формировании следующей администрации.

Сумма содержит пожертвование в размере $20 млн в поддержку комитета политических действий, названного в честь судьи Верховного суда Рут Бейдер Гинсбург, пытавшейся помочь Трампу, смягчив его позицию по поводу абортов.

Большинство средств было направлено в комитет политических действий America PAC – три транша по $25 млн каждый на финальном этапе предвыборной гонки. Маск также потратил $40,5 млн на спорные с юридической точки зрения выплаты избирателям из "колеблющихся штатов", подписавших петицию в поддержку Конституции.

Всего за кампанию бизнесмен передал America PAC не менее $239 млн.

12 ноября, через неделю после выборов, Маск пожертвовал еще $4 млн America PAC, чтобы поддерживать ее активность.

В то же время журналисты отметили, что общие расходы Маска на выборы еще неизвестны — и, возможно, никогда не будут обнародованы.

В материале говорится, что в ответ на значительную финансовую поддержку Трамп признал Маска одним из наиболее влиятельных лиц своего будущего правительства. Бизнесмен часто посещает президентский клуб во Флориде, участвует в кадровых решениях и работает над планами по сокращению расходов федерального правительства.