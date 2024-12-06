NYT: Маск потратил на кампанию Трампа минимум $240 млн
Илон Маск, самый богатый человек мира, потратил более четверти миллиарда долларов в последние месяцы, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу выиграть президентские выборы в США. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на федеральные документы, с которыми ознакомились журналисты.
В материале говорится, что эта сумма является небольшой частью состояния бизнесмена. Но это "ошеломляющая" сумма от одного донора, который влил деньги в кампанию и сейчас играет определенную роль в формировании следующей администрации.
Сумма содержит пожертвование в размере $20 млн в поддержку комитета политических действий, названного в честь судьи Верховного суда Рут Бейдер Гинсбург, пытавшейся помочь Трампу, смягчив его позицию по поводу абортов.
Большинство средств было направлено в комитет политических действий America PAC – три транша по $25 млн каждый на финальном этапе предвыборной гонки. Маск также потратил $40,5 млн на спорные с юридической точки зрения выплаты избирателям из "колеблющихся штатов", подписавших петицию в поддержку Конституции.
Всего за кампанию бизнесмен передал America PAC не менее $239 млн.
12 ноября, через неделю после выборов, Маск пожертвовал еще $4 млн America PAC, чтобы поддерживать ее активность.
В то же время журналисты отметили, что общие расходы Маска на выборы еще неизвестны — и, возможно, никогда не будут обнародованы.
В материале говорится, что в ответ на значительную финансовую поддержку Трамп признал Маска одним из наиболее влиятельных лиц своего будущего правительства. Бизнесмен часто посещает президентский клуб во Флориде, участвует в кадровых решениях и работает над планами по сокращению расходов федерального правительства.
- 11 ноября телеканал ABC News сообщал, что Маск играет значительную роль в формировании будущей администрации.
- 13 ноября Трамп объявил о назначении бизнесменов Маска и Рамасвами руководителями департамента повышения эффективности правительства.
- 14 ноября NBC News заявило, что почти постоянное присутствие миллиардера в резиденции новоизбранного президента США в течение недели после дня выборов начало раздражать людей, находящихся в ближайшем окружении республиканца.
- 23 ноября стало известно, что состояние Маска достигло рекордной отметки в $347,8 млрд после победы Трампа.