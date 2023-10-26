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Орбан заявив, що "пишається" зустріччю з Путіним

Этот материал также доступен на русском
26.10.2023, 15:59
Орбан заявив, що
Віктор Орбан (Фото - EPA)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що "пишається" тим, що підтримує контакти з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє Reuters.

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Орбан заявив журналістам у Брюсселі у відповідь на питання про його дружбу з Путіним, що "тримати всі лінії зв'язку відкритими – це стратегія" і він "пишається нею".

"Ми хочемо зробити все для того, щоб був мир. Тому ми тримаємо відкритими усі лінії зв'язку для росіян, інакше шансів на мир не буде. Це стратегія, ми пишаємось нею", – сказав прем'єр-міністр Угорщини.

Він також заявив, що уряд Угорщини – "єдині, хто говорить від імені та на користь миру, який був би на користь усім у Європі".

7 жовтня Орбан і диктатор РФ Путін зустрілися у Китаї. Угорський прем'єр сказав, що його країна "ніколи не хотіла протистояти Росії та намагається врятувати двосторонні контакти". Після зустрічі з Путіним Орбан зазнав гострої критики з боку інших лідерів Євросоюзу.

25 жовтня, після того як Орбан порівняв членство Угорщини в ЄС із радянською окупацією, верховний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що Угорщину ніхто в Євросоюзі не тримає.

  • 20 жовтня глава МЗС Кулеба сказав: він сподівається, що Орбан "помив і продезінфікував руки" після зустрічі з Путіним.
  • Орбан заявив, що допомога Україні – це "не інтерес" його країни, а "проста цивілізована поведінка".

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Сергій Бережний
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