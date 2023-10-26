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Орбан заявил, что "гордится" встречей с Путиным

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2023, 15:59
Орбан заявил, что
Виктор Орбан (Фото - EPA)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что "гордится" тем, что поддерживает контакты с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters.

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Орбан заявил журналистам в Брюсселе в ответ на вопрос о его дружбе с Путиным, что "держать все линии связи открытыми – это стратегия" и он "гордится ею". 

"Мы хотим сделать все для того, чтобы был мир. Поэтому мы держим открытыми все линии связи для россиян, иначе шансов на мир не будет. Это стратегия, мы гордимся ею", – сказал премьер-министр Венгрии.

Он также заявил, что правительство Венгрии -  "единственные, кто говорит от имени и в пользу мира, который был бы в интересах всех в Европе".

7 октября Орбан и диктатор РФ Путин встретились в Китае. Венгерский премьер сказал, что его страна "никогда не хотела противостоять России и пытается спасти двусторонние контакты". После встречи с Путиным Орбан подвергся острой критике со стороны других лидеров Евросоюза. 

25 октября, после того как Орбан сравнил членство Венгрии в ЕС с советской оккупацией, верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что Венгрию никто в Евросоюзе не держит.  

  • 20 октября глава МИД Кулеба сказал: он надеется, что Орбан "вымыл и продезинфицировал руки" после встречи с Путиным.
  • Орбан заявил, что помощь Украине — это "не интерес" его страны, а "простое цивилизованное поведение".

Читайте также: Петр Павел о рукопожатии Орбана и Путина: Цель таких встреч – сломать единство Европы

Сергей Бережной
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