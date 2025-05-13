Пентагон припинив надання медичної допомоги трансгендерним військовим – Reuters

Це ще один крок до виключення трансосіб з армії США

Піт Гегсет та військові США (Ілюстративне фото: Pawel Jaskolka/EPA)

Пентагон припиняє надання певних медичних послуг трансгендерним військовослужбовцям Сполучених Штатів. Рішення ухвалено в рамках реалізації плану президента США Дональда Трампа щодо виключення трансосіб з американської армії. Про це повідомляє Reuters із посиланням на службову записку відомства.

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Міністерство оборони США заборонило будь-які нові гормональні методи лікування, а також будь-які хірургічні процедури для трансгендерних військовослужбовців.

"Я наказую вжити необхідних заходів для негайного виконання", – йдеться у службовій записці за підписом виконувача обов’язків помічника міністра оборони з питань охорони здоров’я Стівена Феррари.

6 травня Верховний суд США дозволив адміністрації Трампа запровадити заборону на службу трансгендерних осіб у війську. Це дозволить збройним силам звільнити тисячі нинішніх трансгендерних військовослужбовців та відхилити нових рекрутів.

За офіційними даними, у США в армії перебувають 4240 трансгендерних військовослужбовців. Захисники прав трансгендерів надають вищі оцінки.

Як зазначила агенція, минулого тижня міністр оборони США Піт Гегсет наказав розпочати звільнення трансгендерних військових, які не захочуть піти самостійно, до 6 червня.