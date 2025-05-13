Пентагон прекратил оказание медицинской помощи трансгендерным военным – Reuters

Это еще один шаг к исключению транслиц из армии США

Пит Хегсет и военные США (Иллюстративное фото: Pawel Jaskolka/EPA)

Пентагон прекращает предоставление медицинских услуг трансгендерным военнослужащим Соединенных Штатов. Решение принято в рамках реализации плана президента США Дональда Трампа по исключению транслиц из американской армии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на служебную записку ведомства.

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Министерство обороны США запретило какие-либо новые гормональные методы лечения, а также любые хирургические процедуры для трансгендерных военнослужащих.

"Я приказываю принять необходимые меры для немедленного выполнения", – говорится в служебной записке за подписью исполняющего обязанности помощника министра обороны по вопросам здравоохранения Стивена Феррары.

6 мая Верховный суд США разрешил администрации Трампа ввести запрет на службу трансгендерных лиц в армии. Это позволит вооруженным силам уволить тысячи нынешних трансгендерных военнослужащих и отклонить новых рекрутов.

По официальным данным, в США в армии находятся 4240 трансгендерных военнослужащих. Защитники прав трансгендеров дают более высокие оценки.

Как отметило агентство, на прошлой неделе министр обороны США Пит Хегсет приказал начать увольнение трансгендерных военных, которые не захотят уйти самостоятельно, до 6 июня.