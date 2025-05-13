Пентагон прекратил оказание медицинской помощи трансгендерным военным – Reuters
Пентагон прекращает предоставление медицинских услуг трансгендерным военнослужащим Соединенных Штатов. Решение принято в рамках реализации плана президента США Дональда Трампа по исключению транслиц из американской армии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на служебную записку ведомства.
Министерство обороны США запретило какие-либо новые гормональные методы лечения, а также любые хирургические процедуры для трансгендерных военнослужащих.
"Я приказываю принять необходимые меры для немедленного выполнения", – говорится в служебной записке за подписью исполняющего обязанности помощника министра обороны по вопросам здравоохранения Стивена Феррары.
6 мая Верховный суд США разрешил администрации Трампа ввести запрет на службу трансгендерных лиц в армии. Это позволит вооруженным силам уволить тысячи нынешних трансгендерных военнослужащих и отклонить новых рекрутов.
По официальным данным, в США в армии находятся 4240 трансгендерных военнослужащих. Защитники прав трансгендеров дают более высокие оценки.
Как отметило агентство, на прошлой неделе министр обороны США Пит Хегсет приказал начать увольнение трансгендерных военных, которые не захотят уйти самостоятельно, до 6 июня.
- 20 января 2025 года Трамп в инаугурационной речи объявил, что в Соединенных Штатах будет введена политика, которой будут признаваться только два гендера – мужчина и женщина.
- 27 января Трамп подписал указ, которым запретил трансгендеров в армии и приказал вернуть на службу одну категорию военных. По его словам, мужчина, идентифицирующий себя с женщиной, "не соответствует скромности и бескорыстию, необходимым от военнослужащего".
- 28 января Reuters сообщал, что правозащитники готовят иск против указа Трампа о запрете трансгендеров в армии.
- 20 марта стало известно, что указ был заблокирован в суде, но Хегсет подал апелляцию.