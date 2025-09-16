Після повернення Трампа до влади рекордна кількість американців просить громадянство Британії

Садік Хан (Фото: x.com/SadiqKhan/)

Після обрання Дональда Трампа президентом США рекордна кількість американців подали заявки на отримання британського громадянства. Про це у вступній промові заявив мер Лондона Садік Хан, передає газета The Guardian.

Він пояснив це "ліберальними цінностями" Лондона, які роблять місто "особливим": Лондон "цінує різноманіття як силу, а не як загрозу суспільству". Мер заявив, що хоче спростувати думку про те, що в місті неспокійно.

"Для багатьох американців, з якими я спілкуюся, це пов'язано з нашими цінностями. Крім того, що Лондон є фінансовим, юридичним і урядовим центром Великої Британії, ми пропонуємо екосистему, яка не має аналогів у світі: від наших блискучих університетів до нашої культури і наших творчих індустрій", – сказав Хан.

Згідно зі свіжими даними британського міністерства внутрішніх справ на 50% збільшилася кількість заявок на громадянство від американців. Це найвищий показник з моменту початку ведення такого обліку. У період із квітня до червня 2025 року було подано 2194 заявки порівняно з 1465 за аналогічний період у 2024 році.

"Видатні діячі США і Великої Британії навмисно принижують нашу країну, і зокрема нашу столицю. Однак останні дані говорять самі за себе: рекордна кількість громадян США зараз подають заяви на отримання громадянства у Великій Британії", – сказав мер Лондона в інтерв'ю The Guardian.