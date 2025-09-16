После возвращения Трампа к власти рекордное число американцев просят гражданство Британии

Садик Хан (Фото: x.com/SadiqKhan/)

После избрания Дональда Трампа президентом США рекордное число американцев подали заявки на получение британского гражданства. Об этом во вступительной речи заявил мэр Лондона Садик Хан, передает газета The Guardian.

Он объяснил это "либеральными ценностями" Лондона, которые делают город "особенным: Лондон "ценит многообразие как силу, а не как угрозу обществу. Мэр заявил, что хочет опровергнуть мнение о том, что в городе неспокойно.

"Для многих американцев, с которыми я общаюсь, это связано с нашими ценностями. Помимо того, что Лондон является финансовым, юридическим и правительственным центром Великобритании, мы предлагаем экосистему, не имеющую аналогов в мире: от наших блестящих университетов до нашей культуры и наших творческих индустрий", – сказал Хан.

Согласно свежим данным британского министерства внутренних дел, на 50% увеличилось число заявок на гражданство от американцев. Это самый высокий показатель с момента начала ведения подобного учета. В период с апреля по июнь 2025 года было подано 2194 заявки, по сравнению с 1465 за аналогичные период в 2024 году.

"Видные деятели США и Великобритании намеренно принижают нашу страну, и в частности нашу столицу. Однако последние данные говорят сами за себя: рекордное число граждан США сейчас подают заявления на получение гражданства в Великобритании", — сказал мэр Лондона в интервью The Guardian.