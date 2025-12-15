Після семи років посухи Марокко накрила раптова повінь: загинули десятки людей – відео

Через негоду в Сафі померли щонайменше 37 осіб, постраждали ще 32

Місто Сафі в Марокко (Фото: Wikipedia)

Марокко, яка сьомий рік поспіль потерпає від сильної посухи, зіткнулася з раптовою повінню. Негода в місті Сафі 14 грудня призвела до загибелі понад трьох десятків людей, повідомляють Al Arabiya English, Аrab News з посиланням на місцеву владу та Deutsche Welle.

За годину сильного дощу в місті випала така кількість опадів, яка затопила щонайменше 70 будинків і підприємств в історичному старому місті. Потоки води змивали автомобілі та сміттєві баки з вулиць та пошкодили багато доріг.

Наразі відомо вже про мінімум 37 загиблих та 32 постраждалих. Потерпілі були доставлені до лікарень, наразі більшість із них уже виписані.

Надвечір неділі рівень води знизився. Рятувальники продовжили пошуки інших можливих жертв.

Зливи та снігопади в країні настали після семирічної сильної посухи, внаслідок якої пересохли деякі з найбільших водосховищ Марокко. За даними Головного управління метеорології (DGM), 2024 рік став найспекотнішим в історії країни із середнім дефіцитом опадів у 24,7%.

Метеорологічна служба прогнозує нові сильні зливи у вівторок на території цієї країни.

Des violentes inondations ont frappé la province de safi et ont fait plusieurs morts et blessés , de tout cœur avec les habitants de safi ? pic.twitter.com/lyaD09C3Vs — ninaben (@Kaina999ben) December 15, 2025

المغرب ??



سيدة رجعت من الموت المسكينة... ?



إنقاذ بائعة فخار جرفتها مياة الأمطار بباب الشعبة بمدينة #آسفي⁉️ pic.twitter.com/Lo021B6328 — سحاب | sahab (@sahabnews1) December 15, 2025