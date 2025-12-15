Після семи років посухи Марокко накрила раптова повінь: загинули десятки людей – відео
Місто Сафі в Марокко (Фото: Wikipedia)

Марокко, яка сьомий рік поспіль потерпає від сильної посухи, зіткнулася з раптовою повінню. Негода в місті Сафі 14 грудня призвела до загибелі понад трьох десятків людей, повідомляють  Al Arabiya English, Аrab News з посиланням на місцеву владу та Deutsche Welle

За годину сильного дощу в місті випала така кількість опадів, яка затопила щонайменше 70 будинків і підприємств в історичному старому місті. Потоки води змивали автомобілі та сміттєві баки з вулиць та пошкодили багато доріг.

Наразі відомо вже про мінімум 37 загиблих та 32 постраждалих. Потерпілі були доставлені до лікарень, наразі більшість із них уже виписані.

Надвечір неділі рівень води знизився. Рятувальники продовжили пошуки інших можливих жертв.

Зливи та снігопади в країні настали після семирічної сильної посухи, внаслідок якої пересохли деякі з найбільших водосховищ Марокко. За даними Головного управління метеорології (DGM), 2024 рік став найспекотнішим в історії країни із середнім дефіцитом опадів у 24,7%.

Метеорологічна служба прогнозує нові сильні зливи у вівторок на території цієї країни. 

  • В листопаді стихія накрила сім штатів Малайзії. Понад 11 000 людей постраждали від повеней, спричинених сильними дощами. 
  • Пізніше стало відомо, що загалом унаслідок повеней у державах Південно-Східної Азії загинули понад три сотні людей. 
повіньнегодамарокко