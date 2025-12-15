Після семи років посухи Марокко накрила раптова повінь: загинули десятки людей – відео
Марокко, яка сьомий рік поспіль потерпає від сильної посухи, зіткнулася з раптовою повінню. Негода в місті Сафі 14 грудня призвела до загибелі понад трьох десятків людей, повідомляють Al Arabiya English, Аrab News з посиланням на місцеву владу та Deutsche Welle.
За годину сильного дощу в місті випала така кількість опадів, яка затопила щонайменше 70 будинків і підприємств в історичному старому місті. Потоки води змивали автомобілі та сміттєві баки з вулиць та пошкодили багато доріг.
Наразі відомо вже про мінімум 37 загиблих та 32 постраждалих. Потерпілі були доставлені до лікарень, наразі більшість із них уже виписані.
Надвечір неділі рівень води знизився. Рятувальники продовжили пошуки інших можливих жертв.
Зливи та снігопади в країні настали після семирічної сильної посухи, внаслідок якої пересохли деякі з найбільших водосховищ Марокко. За даними Головного управління метеорології (DGM), 2024 рік став найспекотнішим в історії країни із середнім дефіцитом опадів у 24,7%.
Метеорологічна служба прогнозує нові сильні зливи у вівторок на території цієї країни.
Des violentes inondations ont frappé la province de safi et ont fait plusieurs morts et blessés , de tout cœur avec les habitants de safi ? pic.twitter.com/lyaD09C3Vs— ninaben (@Kaina999ben) December 15, 2025
المغرب ??— سحاب | sahab (@sahabnews1) December 15, 2025
سيدة رجعت من الموت المسكينة... ?
إنقاذ بائعة فخار جرفتها مياة الأمطار بباب الشعبة بمدينة #آسفي⁉️ pic.twitter.com/Lo021B6328
فيضانات مدمّرة تجتاح مدينة آسفي المغربية وتخلّف 21 قتيلاً وعشرات المصابين#اليوم #المغربhttps://t.co/lVg10nFmF9 pic.twitter.com/5xjnhRv3Qo— صحيفة اليوم (@alyaum) December 15, 2025
- В листопаді стихія накрила сім штатів Малайзії. Понад 11 000 людей постраждали від повеней, спричинених сильними дощами.
- Пізніше стало відомо, що загалом унаслідок повеней у державах Південно-Східної Азії загинули понад три сотні людей.
Коментарі (0)