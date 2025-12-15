После семи лет засухи Марокко накрыло внезапное наводнение: погибли десятки людей – видео

Из-за непогоды в Сафе умерли по меньшей мере 37 человек, пострадали еще 32

Город Сафи в Марокко (Фото: Wikipedia)

Марокко, которое седьмой год подряд страдает от сильной засухи, столкнулось с внезапным наводнением. Непогода в городе Сафи 14 декабря привела к гибели более трех десятков человек, сообщают Al Arabiya English, Аrab News со ссылкой на местные власти и Deutsche Welle.

За час сильного дождя в городе выпало такое количество осадков, которое затопило по меньшей мере 70 домов и предприятий в историческом старом городе. Потоки воды смывали автомобили и мусорные баки с улиц и повредили много дорог.

Известно уже о минимум 37 погибших и 32 пострадавших. Пострадавшие были доставлены в больницы, сейчас большинство из них уже выписаны.

К вечеру воскресенья уровень воды снизился. Спасатели продолжили поиски других возможных жертв.

Ливни и снегопады в стране наступили после семилетней сильной засухи, в результате которой пересохли некоторые из крупнейших водохранилищ Марокко. По данным Главного управления метеорологии (DGM), 2024 год стал самым жарким в истории страны со средним дефицитом осадков в 24,7%.

Метеорологическая служба прогнозирует новые сильные ливни во вторник на территории этой страны.

Des violentes inondations ont frappé la province de safi et ont fait plusieurs morts et blessés , de tout cœur avec les habitants de safi ? pic.twitter.com/lyaD09C3Vs - ninaben (@Kaina999ben) 15 декабря 2025 г

سيدة رجعت من الموت المسكينة... ?



إنقاذ بائعة فخار جرفتها مياة الأمطار بباب الشعبة بمدينة #آسفي⁉️ pic.twitter.com/Lo021B6328 - سحاب | sahab (@sahabnews1) 15 декабря 2025 г