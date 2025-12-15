После семи лет засухи Марокко накрыло внезапное наводнение: погибли десятки людей – видео
Марокко, которое седьмой год подряд страдает от сильной засухи, столкнулось с внезапным наводнением. Непогода в городе Сафи 14 декабря привела к гибели более трех десятков человек, сообщают Al Arabiya English, Аrab News со ссылкой на местные власти и Deutsche Welle.
За час сильного дождя в городе выпало такое количество осадков, которое затопило по меньшей мере 70 домов и предприятий в историческом старом городе. Потоки воды смывали автомобили и мусорные баки с улиц и повредили много дорог.
Известно уже о минимум 37 погибших и 32 пострадавших. Пострадавшие были доставлены в больницы, сейчас большинство из них уже выписаны.
К вечеру воскресенья уровень воды снизился. Спасатели продолжили поиски других возможных жертв.
Ливни и снегопады в стране наступили после семилетней сильной засухи, в результате которой пересохли некоторые из крупнейших водохранилищ Марокко. По данным Главного управления метеорологии (DGM), 2024 год стал самым жарким в истории страны со средним дефицитом осадков в 24,7%.
Метеорологическая служба прогнозирует новые сильные ливни во вторник на территории этой страны.
Des violentes inondations ont frappé la province de safi et ont fait plusieurs morts et blessés , de tout cœur avec les habitants de safi ? pic.twitter.com/lyaD09C3Vs- ninaben (@Kaina999ben) 15 декабря 2025 г
undefined- سحاب | sahab (@sahabnews1) 15 декабря 2025 г
سيدة رجعت من الموت المسكينة... ?
إنقاذ بائعة فخار جرفتها مياة الأمطار بباب الشعبة بمدينة #آسفي⁉️ pic.twitter.com/Lo021B6328
فيضانات مدمّرة تجتاح مدينة آسفي المغربية وتخلّف 21 قتيلاً وعشرات المصابين#اليوم #المغربhttps://t.co/lVg10nFmF9 pic.twitter.com/5xjnhRv3Qo- صحيفة اليوم (@alyaum) 15 декабря 2025 г
- В ноябре стихия накрыла семь штатов Малайзии. Более 11 000 человек пострадали от наводнений, вызванных сильными дождями.
- Позже стало известно, что в целом в результате наводнений в государствах Юго-Восточной Азии погибли более трехсот человек.
