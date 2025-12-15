После семи лет засухи Марокко накрыло внезапное наводнение: погибли десятки людей – видео
Город Сафи в Марокко (Фото: Wikipedia)

Марокко, которое седьмой год подряд страдает от сильной засухи, столкнулось с внезапным наводнением. Непогода в городе Сафи 14 декабря привела к гибели более трех десятков человек, сообщают Al Arabiya EnglishАrab News со ссылкой на местные власти и Deutsche Welle

За час сильного дождя в городе выпало такое количество осадков, которое затопило по меньшей мере 70 домов и предприятий в историческом старом городе. Потоки воды смывали автомобили и мусорные баки с улиц и повредили много дорог.

Известно уже о минимум 37 погибших и 32 пострадавших. Пострадавшие были доставлены в больницы, сейчас большинство из них уже выписаны.

К вечеру воскресенья уровень воды снизился. Спасатели продолжили поиски других возможных жертв.

Ливни и снегопады в стране наступили после семилетней сильной засухи, в результате которой пересохли некоторые из крупнейших водохранилищ Марокко. По данным Главного управления метеорологии (DGM), 2024 год стал самым жарким в истории страны со средним дефицитом осадков в 24,7%.

Метеорологическая служба прогнозирует новые сильные ливни во вторник на территории этой страны.

  • В ноябре стихия накрыла семь штатов Малайзии. Более 11 000 человек пострадали от наводнений, вызванных сильными дождями.
  • Позже стало известно, что в целом в результате наводнений в государствах Юго-Восточной Азии погибли более трехсот человек.
