Пісторіус підтримав Мерца щодо засекречення постачань зброї Україні

Глава Міноборони зазначив, що Німеччина допоможе з тим, що потрібно Україні насамперед

Борис Пісторіус (Фото: Hannibal Hanschke / EPA)

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтримав ініціативу федерального канцлера Фрідріха Мерца щодо засекречення постачань зброї Україні. Слова очільника оборонного відомства ФРН наводить медіа Wirtschafts Woche.

За його словами, якщо Берлін оприлюднить "занадто багато деталей" про постачання зброї, то це піде на користь російському диктатору Володимиру Путіну.

Міністр додав, що з оприлюднених Німеччиною списків озброєнь кремлівські військові експерти могли зробити висновки про війну проти України. Тому федеральний уряд хоче відтепер "спілкуватися дещо обережніше".

Пісторіус також відреагував на застереження постійного представника України в Організації Об’єднаних Націй, колишнього посла в Берліні Андрія Мельника, який вважає, що це нагадує ситуацію на початку повномасштабної війни, коли Німеччина приховувала відсутність військової допомоги, посилаючись на секретність.

Глава німецького Міноборони наголосив, що уряд продовжить надавати інформацію про категорії озброєнь та їхню вартість. Лише "деталі, пов'язані з безпекою, будуть зарезервовані для парламенту в майбутньому".

Він зазначив, що Німеччина допоможе з тим, що потрібно Україні насамперед. Йдеться про системи протиповітряної оборони, а також "багато інших систем та боєприпасів".

10 травня DPA повідомляло, що новий уряд Німеччини може засекретити списки військової допомоги Україні.

12 травня стало відомо, що Німеччина готова дати Україні додаткову зброю, якщо переговори щодо миру з Росією проваляться.

Посол Макєєв привітав рішення нового уряду Німеччини знову засекретити постачання військової допомоги Україні.