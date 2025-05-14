Писториус поддержал Мерца относительно засекречивания поставок оружия Украине

Глава Минобороны отметил, что Германия поможет с тем, что нужно Украине в первую очередь

Борис Писториус (Фото: Hannibal Hanschke / EPA)

Министр обороны Германии Борис Писториус поддержал инициативу федерального канцлера Фридриха Мерца по засекречиванию поставок оружия Украине. Слова главы оборонного ведомства ФРГ приводит медиа Wirtschafts Woche.

По его словам, если Берлин обнародует "слишком много деталей" о поставках оружия, то это пойдет на пользу российскому диктатору Владимиру Путину.

Министр добавил, что из обнародованных Германией списков вооружений кремлевские военные эксперты могли сделать выводы о войне против Украины. Поэтому федеральное правительство хочет отныне "общаться несколько осторожнее".

Писториус также отреагировал на предостережения постоянного представителя Украины в Организации Объединенных Наций, бывшего посла в Берлине Андрея Мельника, считающего, что это напоминает ситуацию в начале полномасштабной войны, когда Германия скрывала отсутствие военной помощи, ссылаясь на секретность.

Глава немецкого Минобороны подчеркнул, что правительство продолжит предоставлять информацию о категориях вооружений и их стоимости. Только "детали, связанные с безопасностью, будут зарезервированы для парламента в будущем".

Он отметил, что Германия поможет с тем, что нужно Украине в первую очередь. Речь идет о системах противовоздушной обороны, а также "многих других системах и боеприпасах".

10 мая DPA сообщало, что новое правительство Германии может засекретить списки военной помощи Украине.

12 мая стало известно, что Германия готова дать Украине дополнительное оружие, если переговоры о мире с Россией провалятся.

Посол Макеев приветствовал решение нового правительства Германии снова засекретить поставки военной помощи Украине.