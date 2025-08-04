Південна Корея почала демонтаж антипівнічнокорейських гучномовців на кордоні

Роботи планують завершити протягом тижня, але поки що кроків у відповідь з боку КНДР не помітили

Кордон Північної та Південної Кореї (Фото: EPA/JEON HEON-KYUN)

Південна Корея 4 серпня почала демонтаж гучномовців для пропагандистських трансляцій на кордоні з Північною Кореєю. Про це повідомило південнокорейське Міноборони, передає Інформаційне агентство Yonhap News Agency.

Військові розпочали демонтаж після приблизно двох місяців відтоді, як на кордоні припинили антикорейські трансляції, повідомив представник Міноборони Південної Кореї Лі Кьон Хо. Загалом розміщено близько 20 гучномовців, роботи планують завершити до кінця тижня.

"Це практичний захід, який може допомогти знизити міжкорейську напруженість, не впливаючи на боєготовність армії", – йдеться в повідомленні відомства.

Перед ухваленням цього рішення консультації з КНДР не проводилися. Також поки що не зафіксовано відповідних дій з того боку.

"Північна Корея, вочевидь, проводить роботи з технічного обслуговування своїх гучномовців, але ознак їх демонтажу не виявлено. ... Поки що жодних незвичайних дій з боку північнокорейських військових не зафіксовано", – сказав представник Об'єднаного комітету начальників штабів полковник Лі Сон Джун.