Южная Корея начала демонтаж антисеверокорейских громкоговорителей на границе
Южная Корея 4 августа начала демонтаж громкоговорителей для пропагандистских трансляций на границе с Северной Кореей. Об этом сообщило южнокорейское Минобороны, передает Yonhap News Agency.
Военные приступили к демонтажу после примерно двух месяцев с тех пор, как на границе были прекращены антикорейские трансляции, сообщил представитель Минобороны Южной Кореи Ли Кён Хо. Всего размещено около 20 громкоговорителей, работы планируют завершить до конца недели.
"Это практическая мера, которая может помочь снизить межкорейскую напряженность, не влияя на боеготовность армии", – сказано в сообщении ведомства.
Ли отметил, что перед принятием этого решения консультации с КНДР не проводились. Также пока не зафиксированы ответные действия с той стороны.
"Северная Корея, по всей видимости, проводит работы по техническому обслуживанию своих громкоговорителей, но признаков их демонтажа не обнаружено. … Пока никаких необычных действий со стороны северокорейских военных не зафиксировано", – сказал представитель Объединенного комитета начальников штабов полковник Ли Сон Джун.
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