Побиття українців у Познані: потерпілі не виходили на зв’язок з місцевою поліцією

Спроби місцевих правоохоронців зв’язатися з потерпілими через електронну пошту залишилися без відповіді

Вроцлав (Ілюстративне фото: Depisitphotos)

Громадяни України, які зазнали тілесних ушкоджень у польському місті Познань, не вийшли на зв’язок із поліцією міста. Про це LIGA.net повідомили в Генеральному консульстві у Вроцлаві.

У дипустанові зазначили, що потерпілим електронною поштою були направлені прохання про терміновий контакт зі співробітниками поліції Познані – Нове Місто. Однак зворотного зв'язку правоохоронці не отримали. Потерпілі не звертались за захистом своїх прав до Генконсульства у Вроцлаві.

За наданою інформацією, зібраний доказовий матеріал було передано до районної прокуратури Познань – Старе Місто для надання кримінально-правової оцінки та з клопотанням про порушення досудового розслідування за насильство на ґрунті національної, етнічної чи релігійної приналежності. За скоєння злочину передбачено покарання до п'яти років позбавлення волі.

Про інцидент 11 грудня повідомив міський радник Анджей Прендке. Він розповів, що на громадянина України та його супутницю був здійснений напад, їх словесно ображали та били.

14 грудня поліція повідомила про арешт у справі двох поляків 27 років. Один із них – мешканець Познані, інший – із передмістя.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав ситуацію "обурливою". Він доручив українським консулам з Вроцлава оперативно відреагувати та зʼясувати всі обставини інциденту з метою захисту прав потерпілих.