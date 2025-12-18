Избиение украинцев в Познани: пострадавшие не выходили на связь с местной полицией

Попытки местных правоохранителей связаться с пострадавшими через электронную почту остались без ответа

Вроцлав (Иллюстративное фото: Depisitphotos)

Граждане Украины, которые получили телесные повреждения в польском городе Познань, не вышли на связь с полицией города. Об этом ЛИГА.net сообщили в Генеральном консульстве во Вроцлаве.

В дипучреждении отметили, что потерпевшим по электронной почте были направлены просьбы о срочном контакте с сотрудниками полиции Познани – Нове Мисто. Однако обратной связи правоохранители не получили. Потерпевшие не обращались за защитой своих прав в Генконсульство во Вроцлаве.

По предоставленной информации, собранный доказательный материал был передан в районную прокуратуру Познань – Старый Город для предоставления уголовно-правовой оценки и с ходатайством о возбуждении досудебного расследования за насилие на почве национальной, этнической или религиозной принадлежности. За совершение преступления предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

Об инциденте 11 декабря сообщил городской советник Анджей Прендке. Он рассказал, что на гражданина Украины и его спутницу было совершено нападение, их словесно оскорбляли и били.

14 декабря полиция сообщила об аресте по делу двух поляков 27 лет. Один из них – житель Познани, другой – из пригорода.

Министр иностранных дел Андрей Сибига назвал ситуацию "возмутительной". Он поручил украинским консулам из Вроцлава оперативно отреагировать и выяснить все обстоятельства инцидента с целью защиты прав пострадавших.