Politico: У Трампа розглядають тактики для зміни режиму на Кубі, зокрема нафтову блокаду

Блокада імпорту нафти може спровокувати гуманітарну кризу в комуністичній країні, тому дехто в США проти цієї ініціативи, пише медіа

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає нові тактики для зміни режиму на Кубі, включно з введенням повної блокади імпорту нафти до цієї країни. Про це повідомила газета Politico із посиланням на трьох неназваних співрозмовників, обізнаних із цим питанням.

Двоє співрозмовників розповіли, що критики кубинського уряду в адміністрації домагаються такої ескалації й вона підтримується держсекретарем США Марко Рубіо. Рішення про блокаду ще не ухвалено, але цей крок може бути одним із можливих варіантів, представлених Трампу для примусового повалення комуністичного уряду Куби, додали вони.

Запобігання постачанню сирої нафти на острів стане кроком уперед проти заяви Трампа минулого тижня про те, що США припинять імпорт нафти з Венесуели, яка була основним постачальником для Куби.

В адміністрації продовжуються дебати про те, чи дійсно потрібно заходити так далеко. Втрата постачання венесуельської нафти – і перепродаж частини цих вантажів, які Гавана використала для отримання іноземної валюти, – уже підірвала економіку Куби. Повна блокада імпорту нафти на Кубу може спровокувати гуманітарну кризу, і саме це змушує деяких представників адміністрації виступати проти неї.

Однак ці обговорення показують, наскільки люди в адміністрації Трампа розглядають можливість усунення лідерів у Латинській Америці, яких вони вважають супротивниками.

"Енергетика – це задушливий маневр для знищення режиму", – сказав один зі співрозмовників. Повалення комуністичного уряду країни, який перебуває у владі з часів революції 1959 року, – це "на 100% подія 2026 року" в очах адміністрації, додав він.

Речник Білого дому не відповів на запитання про те, чи розглядає адміністрація можливість блокування всього імпорту нафти на Кубу.

Після операції США із захоплення венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро адміністрація переключила свою увагу на Кубу, стверджуючи, що економіка острова перебуває в найслабшому стані, що робить її готовою до швидкої зміни режиму. Трамп і Рубіо, син кубинських іммігрантів, висловили оптимізм щодо швидкого падіння комуністичного уряду Куби через втрату економічної підтримки з боку Венесуели.

Ситуація на острові справді погіршилася, що призвело до відключень електроенергії та нестачі товарів першої потреби та продуктів.

Критики кубинського уряду, ймовірно, вітають цю пропозицію, якщо вона буде реалізована Білим домом. Республіканці, які дотримуються твердої лінії, вже підтримали ідею повного блокування доступу Куби до нафти.