Трамп оголосив про припинення постачання нафти на Кубу та закликав укласти угоду "поки не пізно"

Президент США запропонував Кубі укласти угоду з Америкою, попередивши, що острівна держава більше не отримуватиме нафту та гроші

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / Aaron Schwarz)

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликав владу Куби укласти угоду зі США. У соцмережі True Social він попередив про повне припинення постачання нафти та грошей на острів.

За словами Трампа, протягом багатьох років Куба існувала коштом значних ресурсів із Венесуели в обмін на надання "послуг безпеки" венесуельським диктаторам.

Трамп заявив, що після атаки США більшість кубинців, залучених до цих процесів, загинули. Венесуела більше не потребує такого захисту "від головорізів і вимагачів, які тримали їх у заручниках стільки років".

"Більше ніякої нафти або грошей для Куби – нуль! Я наполегливо рекомендую їм укласти угоду, доки не пізно", – написав він.