Трамп оголосив про припинення постачання нафти на Кубу та закликав укласти угоду "поки не пізно"
Дональд Трамп (Фото: ЕРА / Aaron Schwarz)

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликав владу Куби укласти угоду зі США. У соцмережі True Social він попередив про повне припинення постачання нафти та грошей на острів.

За словами Трампа, протягом багатьох років Куба існувала коштом значних ресурсів із Венесуели в обмін на надання "послуг безпеки" венесуельським диктаторам.

Трамп заявив, що після атаки США більшість кубинців, залучених до цих процесів, загинули. Венесуела більше не потребує такого захисту "від головорізів і вимагачів, які тримали їх у заручниках стільки років".

"Більше ніякої нафти або грошей для Куби – нуль! Я наполегливо рекомендую їм укласти угоду, доки не пізно", – написав він.

  • У ніч проти 3 січня в столиці Венесуели лунали вибухи й літала авіація. Згодом стало відомо, що США проводили у країні операцію.
  • Пізніше Трамп заявив, що Мадуро і його дружину схопили та вивезли з Венесуели, їх звинуватили в наркоторгівлі. На суді 5 січня Мадуро не визнав себе винним.
  • 9 січня Трамп заявив, що нафту з Венесуели продаватимуть "безстроково". За його словами, Штати заробили на нафті $4 млрд за день.
