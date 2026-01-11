Трамп оголосив про припинення постачання нафти на Кубу та закликав укласти угоду "поки не пізно"
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликав владу Куби укласти угоду зі США. У соцмережі True Social він попередив про повне припинення постачання нафти та грошей на острів.
За словами Трампа, протягом багатьох років Куба існувала коштом значних ресурсів із Венесуели в обмін на надання "послуг безпеки" венесуельським диктаторам.
Трамп заявив, що після атаки США більшість кубинців, залучених до цих процесів, загинули. Венесуела більше не потребує такого захисту "від головорізів і вимагачів, які тримали їх у заручниках стільки років".
"Більше ніякої нафти або грошей для Куби – нуль! Я наполегливо рекомендую їм укласти угоду, доки не пізно", – написав він.
- У ніч проти 3 січня в столиці Венесуели лунали вибухи й літала авіація. Згодом стало відомо, що США проводили у країні операцію.
- Пізніше Трамп заявив, що Мадуро і його дружину схопили та вивезли з Венесуели, їх звинуватили в наркоторгівлі. На суді 5 січня Мадуро не визнав себе винним.
- 9 січня Трамп заявив, що нафту з Венесуели продаватимуть "безстроково". За його словами, Штати заробили на нафті $4 млрд за день.
