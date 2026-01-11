Трамп объявил о прекращении поставок нефти на Кубу и призвал заключить соглашение "пока не поздно"

Президент США предложил Кубе заключить соглашение с Америкой, предупредив, что островное государство больше не будет получать нефть и деньги

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / Aaron Schwarz)

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал власти Кубы заключить соглашение с США. В соцсети True Social он предупредил о полном прекращении поставок нефти и денег на остров.

По словам Трампа, в течение многих лет Куба существовала за счет значительных ресурсов из Венесуэлы в обмен на предоставление "услуг безопасности" венесуэльским диктаторам.

Трамп заявил, что после атаки США большинство кубинцев, вовлеченных в эти процессы, погибли. Венесуэла больше не нуждается в такой защите "от головорезов и вымогателей, которые держали их в заложниках столько лет".

"Больше никакой нефти или денег для Кубы – ноль! Я настоятельно рекомендую им заключить сделку, пока не поздно", – написал он.