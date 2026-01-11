Трамп объявил о прекращении поставок нефти на Кубу и призвал заключить соглашение "пока не поздно"
Елена Мазун
Редактор новостей LIGA.net
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал власти Кубы заключить соглашение с США. В соцсети True Social он предупредил о полном прекращении поставок нефти и денег на остров.
По словам Трампа, в течение многих лет Куба существовала за счет значительных ресурсов из Венесуэлы в обмен на предоставление "услуг безопасности" венесуэльским диктаторам.
Трамп заявил, что после атаки США большинство кубинцев, вовлеченных в эти процессы, погибли. Венесуэла больше не нуждается в такой защите "от головорезов и вымогателей, которые держали их в заложниках столько лет".
"Больше никакой нефти или денег для Кубы – ноль! Я настоятельно рекомендую им заключить сделку, пока не поздно", – написал он.
- В ночь на 3 января в столице Венесуэлы раздавались взрывы и летала авиация. Впоследствии стало известно, что США проводили в стране операцию.
- Позже Трамп заявил, что Мадуро и его жену схватили и вывезли из Венесуэлы, их обвинили в наркоторговле. На суде 5 января Мадуро не признал себя виновным.
- 9 января Трамп заявил, что нефть из Венесуэлы будут продавать "бессрочно". По его словам, Штаты заработали на нефти $4 млрд за день.
