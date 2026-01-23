Politico: У Трампа изучают тактики для смены режима на Кубе, в том числе нефтяную блокаду

Блокада импорта нефти может спровоцировать гуманитарный кризис в коммунистической стране, поэтому некоторые в США против этой инициативы, пишет медиа

Куба (Иллюстративное фото: Ernesto Mastrascusa/EPA)

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает новые тактики для смены режима на Кубе, включая введение полной блокады импорта нефти в эту страну. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на трех неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.

Двое собеседников рассказали, что критики кубинского правительства в администрации добиваются такой эскалации и она поддерживается госсекретарем США Марко Рубио. Решение о блокаде еще не принято, но этот шаг может быть одним из возможных вариантов, представленных Трампу для принудительного свержения коммунистического правительства Кубы, добавили они.

Предотвращение поставок сырой нефти на остров станет шагом вперед по сравнению с заявлением Трампа на прошлой неделе о том, что США прекратят импорт нефти из Венесуэлы, которая была основным поставщиком для Кубы.

В администрации продолжаются дебаты о том, действительно ли нужно заходить так далеко. Потеря поставок венесуэльской нефти – и перепродажа части этих грузов, которые Гавана использовала для получения иностранной валюты, – уже подорвала экономику Кубы. Полная блокада импорта нефти на Кубу может спровоцировать гуманитарный кризис и именно это заставляет некоторых представителей администрации выступать против нее.

Однако эти обсуждения показывают, насколько люди в администрации Трампа рассматривают возможность устранения лидеров в Латинской Америке, которых они считают противниками.

"Энергетика – это удушающий маневр для уничтожения режима", – сказал один из собеседников. Свержение коммунистического правительства страны, которое находится у власти со времен революции 1959 года, – это "на 100% событие 2026 года" в глазах администрации, добавил он.

Представитель Белого дома не ответил на вопрос о том, рассматривает ли администрация возможность блокирования всего импорта нефти на Кубу.

После операции США по захвату венесуэльского диктатора Николаса Мадуро администрация переключила свое внимание на Кубу, утверждая, что экономика острова находится в самом слабом состоянии, что делает ее готовой к быстрой смене режима. Трамп и Рубио, сын кубинских иммигрантов, выразили оптимизм относительно скорого падения коммунистического правительства Кубы из-за потери экономической поддержки со стороны Венесуэлы.

Ситуация на острове действительно ухудшилась, что привело к отключениям электроэнергии и недостатку товаров первой необходимости и продуктов.

Критики кубинского правительства, вероятно, приветствуют это предложение, если оно будет реализовано Белым домом. Республиканцы, которые придерживаются жесткой линии, уже поддержали идею полного блокирования доступа Кубы к нефти.