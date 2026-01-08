Politico: Європа готує варіанти для протидії захопленню Гренландії Штатами

Європейські політики шукають план, як зупинити Дональда Трампа на тлі його погроз взяти під контроль арктичний острів

Якщо раніше європейські уряди не усвідомлювали серйозності погроз президента США Дональда Трампа захопити Гренландію, то тепер вони це розуміють. Наразі політики Європи шукають план, як його зупинити. Про це повідомила газета Politico з посиланням на неназваних європейських політиків та дипломатів, обізнаних з цим питанням.

"Ми маємо бути готовими до прямої конфронтації з Трампом. Він перебуває в агресивному режимі, і нам потрібно бути готовими", – сказав європейський дипломат.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив у середу, що планує обговорити питання щодо придбання Гренландії з данськими офіційними особами наступного тижня. Білий дім заявив, що Трамп хотів би придбати територію шляхом переговорів, але захоплення військовим шляхом також можливе.

У міру активізації дипломатичних зусиль у Європі міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що він та його колеги з Німеччини та Польщі обговорили спільну європейську відповідь на погрози Трампа.

Politico поговорила з офіційними особами, дипломатами, експертами та інсайдерами НАТО, щоб визначити, як Європа може утримати президента США від подібних дій і які в неї є варіанти, якщо він таки зважиться на це.

"Всі дуже приголомшені й не знають, які інструменти у нас є насправді. Ніхто точно не знає, що робити, бо американці можуть робити все, що захочуть. Але нам потрібні відповіді на ці запитання негайно. Вони не можуть чекати три, п'ять чи сім років", – сказав колишній данський депутат.

Напередодні медіа виклало кроки, які Трамп міг би зробити для захоплення Гренландії. А тепер зворотний бік медалі: що Європа може зробити, щоб зупинити його.

Перший варіант полягає у пошуку компромісу. Трамп заявляв, що Гренландія життєво важлива для безпеки США, і звинувачує Данію в недостатньому захисті від Китаю та Росії в Арктиці.

Врегулювання шляхом переговорів, унаслідок якого Трамп отримає щось, що можна буде уявити як перемогу, і яке дасть змогу Данії та Гренландії зберегти обличчя, є, ймовірно, найшвидшим шляхом виходу зі становища. Колишній високопосадовець НАТО припустив, що Альянс міг би виступити посередником між Гренландією, Данією та США, як це було зроблено з Туреччиною та Грецією у їхніх суперечках.

Союзники по НАТО також розглядають нові кроки, які могли б зміцнити безпеку Гренландії, попри поширену думку про те, що будь-яка пряма загроза з боку російських і китайських кораблів на цій території перебільшена.

Серед інших пропозицій Альянс має розглянути можливість прискорення витрат на оборону в Арктиці, проведення більшої кількості військових навчань у регіоні та розміщення військ для забезпечення безпеки Гренландії та, за потреби, для заспокоєння США, повідомили три дипломати НАТО.

Альянс також має бути відкритим до створення схеми "Арктичний вартовий" – переміщення своїх військ до регіону – подібно до ініціатив "Східний вартовий" та "Балтійський вартовий", заявили два дипломати.

"Все, що можна зробити для посилення присутності Альянсу поблизу Гренландії та задоволення вимог Трампа, слід використовувати на повну", – сказав один зі згаданих вище дипломатів НАТО.

Трамп також каже, що хоче отримати Гренландію через її величезні родовища корисних копалин та потенційні запаси нафти й газу. Але є причина, чому Гренландія залишається значною мірою невикористаною: видобуток ресурсів є складним і дуже дорогим, що робить їх менш конкурентоспроможними, ніж китайський імпорт.

Другий варіант полягає у тому, щоб дати Гренландії купу грошей. Адміністрація Трампа всіма силами підтримує рух за незалежність Гренландії. Йдеться про те, що якщо арктична територія вийде зі складу Данії та підпише угоду зі США, її затоплять американські гроші.

Хоча Трамп неодноразово відмовлявся виключати використання військової сили для захоплення Гренландії, він також наполягав, що хоче, щоб це сталося добровільно. Європейський Союз та Данія намагаються переконати гренландців, що вони можуть запропонувати їм кращу угоду.

Згідно з проєктом пропозиції Європейської комісії, опублікованим у вересні, Брюссель планує більш ніж подвоїти свої витрати на Гренландію з 2028 року в межах довгострокових бюджетних планів, розроблених після того, як Трамп почав висловлювати претензії.

Відповідно до цих планів, які підлягають подальшим переговорам між країнами-членами, ЄС майже подвоїть витрати на Гренландію до 530 млн євро на семирічний період, починаючи з 2028 року. Це на додаток до коштів, які Данія спрямовує Гренландії в рамках угоди.

Гренландія також зможе подати заявку на додаткове фінансування розміром 44 млн євро з бюджету ЄС для віддалених територій, асоційованих з європейськими країнами, згідно з тим самим документом. Наразі данська та європейська підтримка в основному зосереджена на соціальному забезпеченні, охороні здоров'я, освіті та "зеленому" переході. У рамках нових планів витрат цей фокус буде розширено на розвиток потенціалу острова з видобутку мінеральних ресурсів.

Третій варіант – економічна відповідь. ЄС має один потужний політичний інструмент, який він міг би використовувати для стримування Трампа: Інструмент протидії примусу, "торгова базука", створена після першої адміністрації Трампа, яка дозволяє ЄС вживати заходів у відповідь проти торгової дискримінації.

Євросоюз погрожував застосувати його після того, як Трамп увів мита на країни блоку, але відклав це в липні після того, як сторони досягли угоди.

Оскільки США, як і раніше, вводять мита на товари з ЄС, Брюссель може знову застосувати свою міць.

"Наш експорт у США становить трохи понад 600 млрд євро, і приблизно на третину цих товарів ми володіємо більш ніж 50% ринку, і цілком очевидно, що це також наша сила", – заявив Бернд Ланге, голова торговельного комітету Європейського парламенту.

Але Трампу доведеться повірити в серйозність намірів ЄС з огляду на те, що всі його жорсткі заяви минулого разу ні до чого не привели.

Четвертий варіант – наземні війська. Якщо США все ж таки вирішать захопити Гренландію силою, європейці мало що зможуть зробити, щоб цьому перешкодити.

З юридичного погляду, можливо, Данія буде змушена відповісти військовими засобами. Згідно з наказом 1952 року війська повинні "негайно розпочати бій, не чекаючи наказів і не шукаючи їх" у "випадку нападу на територію Данії".

Європейські країни повинні зважити можливість розгортання військ у Гренландії, якщо Данія цього попросить, щоб збільшити потенційну вартість військових дій США, сказав дипломат ЄС, повторивши припущення, що Берлін і Париж можуть спрямувати сили для стримування будь-якого вторгнення.

Хоча ці сили навряд чи зможуть протистояти вторгненню США, вони діятимуть як фактор стримування.