Politico: Европа готовит варианты для противодействия захвату Гренландии Штатами

Европейские политики ищут план, как остановить Дональда Трампа на фоне его угроз взять под контроль арктический остров

Дональд Трамп (Фото: Aaron Schwartz/EPA)

Если раньше европейские правительства не осознавали серьезности угроз президента США Дональда Трампа захватить Гренландию, то теперь они это понимают. Сейчас политики Европы ищут план, как его остановить. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на неназванных европейских политиков и дипломатов, осведомленных в этом вопросе.

"Мы должны быть готовыми к прямой конфронтации с Трампом. Он находится в агрессивном режиме, и нам нужно быть готовыми", – сказал европейский дипломат.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил в среду, что планирует обсудить вопрос о приобретении Гренландии с датскими официальными лицами на следующей неделе. Белый дом заявил, что Трамп хотел бы приобрести территорию путем переговоров, но захват военным путем также возможен.

По мере активизации дипломатических усилий в Европе министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что он и его коллеги из Германии и Польши обсудили совместный европейский ответ на угрозы Трампа.

Politico поговорила с официальными лицами, дипломатами, экспертами и инсайдерами НАТО, чтобы определить, как Европа может удержать президента США от подобных действий и какие у нее есть варианты, если он все-таки решится на это.

"Все очень ошеломлены и не знают, какие инструменты у нас есть на самом деле. Никто точно не знает, что делать, потому что американцы могут делать все, что захотят. Но нам нужны ответы на эти вопросы немедленно. Они не могут ждать три, пять или семь лет", – сказал бывший датский депутат.

Накануне медиа изложило шаги, которые Трамп мог бы предпринять для захвата Гренландии. А теперь обратная сторона медали: что Европа может сделать, чтобы остановить его.

Первый вариант заключается в поиске компромисса. Трамп заявлял, что Гренландия жизненно важна для безопасности США, и обвиняет Данию в недостаточной защите от Китая и России в Арктике.

Урегулирование путем переговоров, в результате которого Трамп получит что-то, что можно будет представить как победу, и которое позволит Дании и Гренландии сохранить лицо, является, вероятно, самым быстрым путем выхода из положения. Бывший высокопоставленный чиновник НАТО предположил, что Альянс мог бы выступить посредником между Гренландией, Данией и США, как это было сделано с Турцией и Грецией в их спорах.

Союзники по НАТО также рассматривают новые шаги, которые могли бы укрепить безопасность Гренландии, несмотря на распространенное мнение о том, что любая прямая угроза со стороны российских и китайских кораблей на этой территории преувеличена.

Среди других предложений Альянс должен рассмотреть возможность ускорения расходов на оборону в Арктике, проведения большего количества военных учений в регионе и размещения войск для обеспечения безопасности Гренландии и, при необходимости, для успокоения США, сообщили три дипломата НАТО.

Альянс также должен быть открыт к созданию схемы "Арктический страж" – перемещению своих войск в регион – подобно инициативам "Восточный страж" и "Балтийский страж", заявили два дипломата.

"Все, что можно сделать для усиления присутствия Альянса вблизи Гренландии и удовлетворения требований Трампа, следует использовать на полную", – сказал один из упомянутых выше дипломатов НАТО.

Трамп также говорит, что хочет получить Гренландию из-за ее огромных месторождений полезных ископаемых и потенциальных запасов нефти и газа. Но есть причина, почему Гренландия остается в значительной степени неиспользованной: добыча ресурсов является сложной и очень дорогой, что делает их менее конкурентоспособными, чем китайский импорт.

Второй вариант заключается в том, чтобы дать Гренландии кучу денег. Администрация Трампа всеми силами поддерживает движение за независимость Гренландии. Речь идет о том, что если арктическая территория выйдет из состава Дании и подпишет соглашение с США, ее затопят американские деньги.

Хотя Трамп неоднократно отказывался исключать использование военной силы для захвата Гренландии, он также настаивал, что хочет, чтобы это произошло добровольно. Европейский Союз и Дания пытаются убедить гренландцев, что они могут предложить им лучшее соглашение.

Согласно проекту предложения Европейской комиссии, опубликованному в сентябре, Брюссель планирует более чем удвоить свои расходы на Гренландию с 2028 года в рамках долгосрочных бюджетных планов, разработанных после того, как Трамп начал высказывать претензии.

В соответствии с этим планам, которые подлежат дальнейшим переговорам между странами-членами, ЕС почти удвоит расходы на Гренландию до 530 млн евро на семилетний период, начиная с 2028 года. Это в дополнение к денежным средствам, которые Дания направляет Гренландии в рамках соглашения.

Гренландия также сможет подать заявку на дополнительное финансирование в размере 44 млн евро из бюджета ЕС для отдаленных территорий, ассоциированных с европейскими странами, согласно тому же документу. Сейчас датская и европейская поддержка в основном сосредоточена на социальном обеспечении, здравоохранении, образовании и "зеленом" переходе. В рамках новых планов расходов этот фокус будет расширен на развитие потенциала острова по добыче минеральных ресурсов.

Третий вариант – экономический ответ. ЕС имеет один мощный политический инструмент, который он мог бы использовать для сдерживания Трампа: Инструмент противодействия принуждению, "торговая базука", созданная после первой администрации Трампа, позволяющая ЕС принимать ответные меры против торговой дискриминации.

Евросоюз угрожал применить его после того, как Трамп ввел пошлины на страны блока, но отложил это в июле после того, как стороны достигли соглашения.

Поскольку США по-прежнему вводят пошлины на товары из ЕС, Брюссель может снова применить свою мощь.

"Наш экспорт в США составляет чуть более 600 млрд евро, и примерно на треть этих товаров мы владеем более чем 50% рынка, и совершенно очевидно, что это также наша сила", – заявил Бернд Ланге, председатель торгового комитета Европейского парламента.

Но Трампу придется поверить в серьезность намерений ЕС ввиду того, что все его жесткие заявления в прошлый раз ни к чему не привели.

Четвертый вариант – наземные войска. Если США все же решат захватить Гренландию силой, европейцы мало что смогут сделать, чтобы этому помешать.

С юридической точки зрения, возможно, Дания будет вынуждена ответить военными средствами. Согласно приказу 1952 года войска должны "немедленно начать бой, не дожидаясь приказов и не ища их" в "случае нападения на территорию Дании".

Европейские страны должны взвесить возможность развертывания войск в Гренландии, если Дания этого попросит, чтобы увеличить потенциальную стоимость военных действий США, сказал дипломат ЕС, повторив предположение, что Берлин и Париж могут направить силы для сдерживания любого вторжения.

Хотя эти силы вряд ли смогут противостоять вторжению США, они будут действовать как фактор сдерживания.