Поліція знайшла "прощальну записку" празького стрільця, він зізнався у подвійному вбивстві

У квартирі "університетського стрільця" було знайдено записку, в якій він зізнається у вбивстві чоловіка та його двомісячної доньки у Клановіцькому лісі

Фото - AKTU.cz

Поліція знайшла "прощальну записку" стрільця, який напав 21 грудня на празький Карлів університет та вбив 14 людей. Про це повідомляє Deník.cz.

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Як повідомив виданню представник поліції Ян Данек, у квартирі стрільця в Кладно було знайдено прощального листа, в якому він зізнається у скоєнні подвійного вбивства у Клановіцькому лісі на околиці Праги.

Раніше поліція Чехії повідомляла, що розслідує вбивство в Клановіцькому лісі 32-річного чоловіка та його двомісячної доньки.

Представник поліції відмовився повідомляти виданню інші подробиці про знайдений лист, оскільки це може зашкодити продовженню розслідування.

Подвійне вбивство у Клановіцькому лісі було скоєно 15 грудня. За даними поліції, в будинку стрільця, крім записки, було знайдено зброю, з якої, як підтвердила балістична експертиза, було вбито чоловіка та його дочку. Глава поліції Мартін Вондрашек заявив, що зареєстрованим власником цієї зброї був саме "університетський стрілець" Давид Козак.

Як пояснили виданню в прокуратурі, немає жодних ознак того, що Козак мав спільників. Голова відділу з розслідування вбивств Празької поліції Алеш Страх також повідомив, що Козак був серед підозрюваних у справі про вбивство у Клановіцькому лісі, але затримати його не встигли.

Deník також повідомляє, що поліція 21 грудня отримала повідомлення, що Козак убив свого батька і попрямував до Праги, щоб накласти на себе руки. Після цього повідомлення було евакуйовано один із допоміжних корпусів філософського факультету, де за розкладом проходили заняття групи Козака, проте стрілянина розпочалася в головному корпусі факультету.

21 грудня 2023 року в будівлі філософського факультету Карлового університету в Празі сталася стрілянина. 24-річний студент убив 14 людей, близько 25 поранено, з них 10 – тяжко. Стрілець був оточений поліцією і застрелився.

МВС Чехії повідомило, що в результаті стрілянини в Карловому університеті загинула голова Інституту музикознавства при факультеті мистецтв Ленка Главкова.

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