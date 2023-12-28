Полиция нашла "прощальную записку" пражского стрелка, он признался в двойном убийстве

В квартире "университетского стрелка" была найдена записка, в которой он признается в убийстве мужчины и его двухмесячной дочери в Клановицком лесу

Фото - AKTU.cz

Полиция нашла "прощальную записку" стрелка, который напал 21 декабря на пражский Карлов университет и убил 14 человек. Об этом сообщает Deník.cz.

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Как сообщил изданию представитель полиции Ян Данек, в квартире стрелка в Кладно было найдено прощальное письмо, в котором он признается в совершении двойного убийства в Клановицком лесу.

Ранее полиция Чехии сообщала, что расследует убийство в Клановицком лесу 32-летнего мужчины и его двухмесячной дочери.

Представитель полиции отказался сообщать изданию другие подробности о найденном письме, так как это может повредить продолжению расследования.

Двойное убийство в Клановицком лесу на окраине Праги было совершено 15 декабря. По данным полиции, в доме стрелка, помимо записки, было найдено оружие, из которого, как подтвердила баллистическая экспертиза, были убиты мужчина и его дочь. Глава полиции Мартин Вондрашек заявил, что зарегистрированным владельцем этого оружия был именно "университетский стрелок" Давид Козак.

Как объяснили изданию в прокуратуре, нет никаких признаков того, что у Козака были сообщники. Глава отдела по расследованию убийств Пражской полиции Алеш Страх также сообщил, что Козак был в числе подозреваемых по делу об убийстве в Клановицком лесу, но задержать его не успели.

Deník также сообщает, что полиция 21 декабря получила сообщение, что Козак убил своего отца и направился в Прагу, чтобы покончить с собой. После этого сообщения был эвакуирован один из вспомогательных корпусов философского факультета, где по расписанию проходили занятия группы Козака, однако стрельба началась в главном корпусе факультета.

21 декабря 2023 года в здании философского факультета Карлова университета в Праге произошла стрельба. 24-летний студент убил 14 человек, около 25 ранены, из них 10 – тяжело. Стрелок был окружен полицией и застрелился.

МВД Чехии сообщило, что в результате стрельбы в Карловом университете погибла глава Института музыковедения при факультете искусств Ленка Главкова.

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