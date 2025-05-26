Польща другу ніч поспіль підіймала авіацію через масовану атаку РФ по Україні

У ніч проти 26 травня окупанти завдали чергованого масованого удару по Україні

F-16 (Фото: Cristobal Herrera-Ulashkevich/EPA)

У ніч проти 26 травня Польща підняла в повітря винищувачі на тлі російської масованої атаки по українських регіонах. Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

"Зверніть увагу, що у південно-східній частині країни можливе підвищення рівня шуму через початок польотів польських і союзних літаків у нашому повітряному просторі", – йдеться у повідомленні.

Польські військові зазначили, що це "вже друга дуже напружена ніч поспіль для всієї системи протиповітряної оборони Польщі", що пов'язано з ракетними ударами РФ по об’єктах на території України із залученням дальньої авіації.

Вони додали, що були залучені всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі.

"Оперативне командування Збройних сил стежить за поточною ситуацією, а підпорядковані йому сили та засоби залишаються у повній готовності до негайного реагування", – повідомили у відомстві.