Польша вторую ночь подряд поднимала авиацию из-за массированной атаки РФ по Украине
В ночь на 26 мая Польша подняла в воздух истребители на фоне российской массированной атаки по украинским регионам. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.
"Обратите внимание, что в юго-восточной части страны возможно повышение уровня шума из-за начала полетов польских и союзных самолетов в нашем воздушном пространстве", – говорится в сообщении.
Польские военные отметили, что это "уже вторая очень напряженная ночь для всей системы противовоздушной обороны Польши", что связано с ракетными ударами РФ по объектам на территории Украины с привлечением дальней авиации.
Они добавили, что были задействованы все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши.
"Оперативное командование Вооруженных сил следит за текущей ситуацией, а подчиненные ему силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", – сообщили в ведомстве.
- В ночь на 25 мая Россия нанесла комбинированный удар по Украине с применением 367 средств воздушного нападения.
- Польша подняла военную авиацию из-за массированной комбинированной атаки России по территории Украины.
- В ночь на 26 мая РФ снова атаковала Украину ракетами и дронами, пострадали Харьковская, Хмельницкая, Запорожская, Одесская области и Киев.