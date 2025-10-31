Польські МіГ-29 втретє за тиждень перехопили російський літак-розвідник над Балтикою
Російський літак (Фото: Оперативне командування ЗС Польщі)

Польські винищувачі МіГ-29 втретє за тиждень перехопили російський літак-розвідник Іл-20 над Балтійським морем. Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

У п’ятницю, 31 жовтня, близько 09:00 пара польських літаків МіГ-29 знову була піднята в повітря для перехоплення розвідувального літака Іл-20 РФ, що летів над Балтійським морем.

Російський літак знову виконував польоти без поданого плану та з вимкненим транспондером, що становило потенційну загрозу безпеці руху в регіоні. Польські пілоти перехопили та ідентифікували іноземний літак, який супроводжувався відповідно до процедур НАТО.

Порушення повітряного простору Польщі не було допущено. Це вже третій подібний інцидент цього тижня, що підтверджує зростання активності російської авіації в регіоні.

ПольщаМіГ-29балтійське море