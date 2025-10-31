Польские МиГ-29 третий раз за неделю перехватили российский самолет-разведчик над Балтикой

Российский самолет Ил-20 снова выполнял полеты без поданного плана и с выключенным транспондером

Российский самолет (Фото: Оперативное командование ВС Польши)

Польские истребители МиГ-29 в третий раз за неделю перехватили российский самолет-разведчик Ил-20 над Балтийским морем. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

В пятницу, 31 октября, около 09:00 пара польских самолетов МиГ-29 снова была поднята в воздух для перехвата разведывательного самолета Ил-20 РФ, летевшего над Балтийским морем.

Российский самолет снова выполнял полеты без поданного плана и с выключенным транспондером, что представляло потенциальную угрозу безопасности движения в регионе. Польские пилоты перехватили и идентифицировали иностранный самолет, который сопровождался в соответствии с процедурами НАТО.

Нарушение воздушного пространства Польши не было допущено. Это уже третий подобный инцидент на этой неделе, что подтверждает рост активности российской авиации в регионе.