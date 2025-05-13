Прем’єр Канади представив новий уряд

Карні скоротив кількість міністрів до 29 з 39, але зберіг на своїх посадах деяких ключових посадовців

Марк Карні (Фото: Spencer Colby/EPA)

У вівторок, 13 травня, прем'єр-міністр Канади Марк Карні, який переміг на виборах минулого місяця, представив новий кабінет міністрів, який, за його словами, допоможе визначити нові відносини зі Сполученими Штатами. Про це повідомило агентство Reuters.

Карні скоротив кількість міністрів до 29 з 39, але зберіг на своїх посадах деяких ключових посадовців. Серед них міністр фінансів Франсуа-Філіп Шампань і Домінік Леблан, який відповідає за торгівлю між Канадою та США.

Водночас Міністерство закордонних справ очолить Аніта Ананд. Мелані Жолі, яка обіймала посаду глави МЗС, тепер стане міністеркою промисловості.

Христя Фріланд у новому уряді обійме посаду міністерки транспорту та внутрішньої торгівлі Канади. Колишній банкір Goldman Sachs Тім Ходжсон обійме посаду міністра природних ресурсів, замінивши Джонатана Вілкінсона.

"Канадці обрали цей новий уряд із сильним мандатом визначити нові економічні та безпекові відносини зі Сполученими Штатами й побудувати сильнішу економіку. Ця цілеспрямована команда буде діяти за цим мандатом для змін невідкладно і рішуче", – йдеться в заяві офісу Карні.

9 березня 2025 року стало відомо, що Карні виграв перегони за посаду лідера керівної Ліберальної партії Канади та змінить Трюдо на посаді прем'єра.

14 березня Карні склав присягу й став новим канадським прем'єром.

23 березня прем'єр країни оголосив дострокові парламентські вибори. Вони відбулися 28 квітня.

Ліберальна партія на чолі з Карні хоч і перемогла, але не здобула необхідної більшості, щоб одноосібно сформувати уряд.