Премьер Канады представил новое правительство

Карни сократил количество министров до 29 из 39, но сохранил на своих должностях некоторых ключевых чиновников

Марк Карни (Фото: Spencer Colby/EPA)

Во вторник, 13 мая, победивший на выборах прошлого месяца премьер-министр Канады Марк Карни представил новый кабинет министров, который, по его словам, поможет определить новые отношения с Соединенными Штатами. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Карни сократил количество министров до 29 из 39, но сохранил на своих должностях некоторых ключевых чиновников. Среди них министр финансов Франсуа-Филипп Шампань и Доминик Леблан, отвечающий за торговлю между Канадой и США.

В то же время Министерство иностранных дел возглавит Анита Ананд. Мелани Жоли, которая занимала должность главы МИД, теперь станет министром промышленности.

Христя Фриланд в новом правительстве занимает должность министра транспорта и внутренней торговли Канады. Бывший банкир Goldman Sachs Тим Ходжсон занимает должность министра природных ресурсов, заменив Джонатана Уилкинсона.

"Канадцы избрали это новое правительство с сильным мандатом определить новые экономические и отношения в сфере безопасности с Соединенными Штатами и построить более сильную экономику. Эта целенаправленная команда будет действовать по этому мандату для изменений безотлагательно и решительно", — говорится в заявлении офиса Карни.

9 марта 2025 года стало известно, что Карни выиграл гонку за пост лидера руководящей Либеральной партии Канады и сменит Трюдо в должности премьера.

14 марта Карни принял присягу и стал новым канадским премьером.

23 марта премьер страны объявил досрочные парламентские выборы. Они прошли 28 апреля.

Либеральная партия во главе с Карни хоть и победила, но не получила необходимого большинства, чтобы единолично сформировать правительство.