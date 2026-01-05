Президент Колумбії заявив, що "знову візьметься за зброю" на тлі погроз Трампа
Густаво Петро (Фото: Carlos Ortega/EPA)

Президент Колумбії Густаво Петро пообіцяв взятися за зброю на тлі погроз американського колеги Дональда Трампа на його адресу. Допис відповідного змісту він опублікував у соціальній мережі X.

Петро попередив, що "знову візьметься за зброю", якщо США вирішать напасти на нього або його країну після серії погроз американського лідера.

Президент Колумбії відзначив свої зусилля щодо боротьби з наркоторгівлею, яку критикував Трамп, і заявив, що військові удари США по наркоторговцях у його країні можуть призвести до загибелі дітей та активізації сепаратистських угруповань, які десятиліттями перебувають у конфлікті з державою.

"І якщо вони заарештують президента, який має підтримку та пошану значної частини країни, вони розв'яжуть народне повстання", – додав Петро.

Президент Колумбії, колишній член партизанської групи M19, також заявив, що сам боротиметься за захист країни.

"Після мирної угоди 1989 року я поклявся ніколи більше не торкатися зброї, але заради своєї країни я знову візьмуся за зброю, яка мені більше не потрібна", – написав Петро.

Він додав, що має величезну віру у свій народ, і тому попросив його захистити президента від будь-якого незаконного акту насильства.

"Спосіб захистити себе – це взяти владу в кожному муніципалітеті країни. Наказ силам безпеки – не стріляти по народу, а стріляти по загарбниках", – акцентував лідер Колумбії.

Напередодні Трамп назвав Колумбію "хворою" країною, як і Венесуелу, та вважає, що "було б добре" і там провести спецоперацію після захоплення венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро.

ДОВІДКА

У юності Петро був учасником лівого партизанського руху "Рух 19 квітня" (М19), заснованого на знак протесту у зв'язку з виборами 1970 року.

М19 була пов'язана з незаконною діяльністю, її підозрювали у викраденнях людей з метою отримання викупу, але Петро стверджує, що він займався легальною діяльністю, спрямованою на мобілізацію людей, щоб протистояти тому, що він назвав "хибною демократією".

  • У вересні 2025 року США вирішили анулювати візу президенту Колумбії після того, як він вийшов на вулиці Нью-Йорка на пропалестинську демонстрацію та закликав американських солдатів не підкорятися наказам Трампа.
  • Наприкінці жовтня США запровадили санкції проти Петро. Штати стверджують, що з моменту його приходу до влади виробництво кокаїну в Колумбії досягло найвищого рівня за останні десятиліття, отруюючи американців.
