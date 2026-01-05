Президент Колумбии заявил, что "снова возьмется за оружие" на фоне угроз Трампа
Густаво Петро (Фото: Carlos Ortega/EPA)

Президент Колумбии Густаво Петро пообещал взяться за оружие на фоне угроз американского коллеги Дональда Трампа в его адрес. Сообщение соответствующего содержания он опубликовал в социальной сети X.

Петро предупредил, что "снова возьмется за оружие", если США решат напасть на него или его страну после серии угроз американского лидера.

Президент Колумбии отметил свои усилия по борьбе с наркоторговлей, которую критиковал Трамп, и заявил, что военные удары США по наркоторговцам в его стране могут привести к гибели детей и активизации сепаратистских группировок, находящимися десятилетиями в конфликте с государством.

"И если они арестуют президента, который имеет поддержку и уважение значительной части страны, они развяжут народное восстание", – добавил Петро.

Президент Колумбии, бывший член партизанской группы M19, также заявил, что сам будет бороться за защиту страны.

"После мирного соглашения 1989 года я поклялся никогда больше не прикасаться к оружию, но ради своей страны я снова возьмусь за оружие, которое мне больше не нужно", – написал Петро.

Он добавил, что имеет огромную веру в свой народ, и поэтому попросил его защитить президента от любого незаконного акта насилия.

"Способ защитить себя – это взять власть в каждом муниципалитете страны. Приказ силам безопасности – не стрелять по народу, а стрелять по захватчикам", – акцентировал лидер Колумбии.

Накануне Трамп назвал Колумбию "больной" страной, как и Венесуэлу, и считает, что "было бы хорошо" и там провести спецоперацию после захвата венесуэльского диктатора Николаса Мадуро.

СПРАВКА

В юности Петро был участником левого партизанского движения "Движение 19 апреля" (М19), основанного в знак протеста в связи с выборами 1970 года.

М19 была связана с незаконной деятельностью, ее подозревали в похищениях людей с целью получения выкупа, но Петро утверждает, что он занимался легальной деятельностью, направленной на мобилизацию людей, чтобы противостоять тому, что он назвал "ложной демократией".

  • В сентябре 2025 года США решили аннулировать визу президенту Колумбии после того, как он вышел на улицы Нью-Йорка на пропалестинскую демонстрацию и призвал американских солдат не подчиняться приказам Трампа.
  • В конце октября США ввели санкции против Петро. Штаты утверждают, что с момента его прихода к власти производство кокаина в Колумбии достигло самого высокого уровня за последние десятилетия, отравляя американцев.
