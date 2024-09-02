Президент Тайваню порадив Китаю повернути "історичні" території, які зараз належать Росії

Лай Цінде (Фото: Daniel Ceng/EPA)

Якщо претензії Китаю на Тайвань стосуються територіальної цілісності, то КНР також повинна забрати у Росії землі, передані останньою китайською династією в ХІХ столітті. Таку думку висловив президент Тайваню Лай Цінде в інтерв'ю місцевим ЗМІ, передає агентство Reuters.

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У матеріалі йдеться, що Китай розглядає Тайвань як свою власну територію і ніколи не відмовлявся від застосування сили, щоб отримати контроль над островом. Уряд Тайваню відкидає ці заяви, стверджуючи, що лише жителі острова можуть вирішувати своє майбутнє.

Лай Цінде, якого Пекін називає "сепаратистом", в інтерв’ю місцевим медіа нагадав про Айгунський договір 1858 року, за яким Китай передав Російській імперії величезну ділянку землі на нинішньому Далекому Сході Росії, утворивши більшу частину сучасного кордону вздовж річки Амур.

"Китай хоче анексувати Тайвань не заради територіальної цілісності. Якщо це заради територіальної цілісності, то чому б йому не забрати назад окуповані Росією землі, підписані в Айгунському договорі? Росія зараз має найслабше становище", – заявив президент Тайваню.

За його словами, насправді Китай хоче змінити міжнародний порядок та "досягти гегемонії в міжнародному просторі, в західній частині Тихого океану".

В уряді Китаю відповіли Reuters, що Тайвань був китайською територією з давніх часів.

Імперія Цінь передала Тайвань Японії в 1895 році, а в 1945 році, наприкінці Другої світової війни, він був переданий уряду Китайської Республіки, який через чотири роки втік на Тайвань після поразки у громадянській війні з комуністами Мао Цзедуна.

У березні 2024 року американський адмірал Аквіліно заявив, що Китай може бути готовим до вторгнення на Тайвань до 2027 року.

23 травня Міноборони Тайваню повідомило про військові навчання Китаю поблизу острова. У відомстві дії КНР назвали "нераціональними провокаціями".

В Associated Press писали, що військові Тайваню приведені у стан підвищеної готовності через навчання, які проводить армія КНР.

4 червня Байден заявив, що США не відкидають ідею можливого розміщення своїх військових сил на Тайвані, якщо Китай здійснить вторгнення на острів.

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