Президент Тайваня посоветовал Китаю вернуть "исторические" земли, принадлежащие сейчас РФ

Тайвань (Иллюстративное фото: EPA)

Если претензии Китая к Тайваню касаются территориальной целостности, то КНР также должна забрать у России земли, переданные последней китайской династией в XIX веке. Такое мнение выразил президент Тайваня Лай Циндэ в интервью местным СМИ, передает агентство Reuters

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В материале говорится, что Китай рассматривает Тайвань как свою собственную территорию и никогда не отказывался от применения силы, чтобы получить контроль над островом. Правительство Тайваня отвергает эти заявления, утверждая, что только жители острова могут решать свое будущее.

Лай Циндэ, которого Пекин называет "сепаратистом", в интервью местным медиа вспомнил об Айгунском договоре 1858 года, по которому Китай передал Российской империи огромный участок земли на нынешнем Дальнем Востоке России, образовав большую часть современной границы вдоль реки Амур.

"Китай хочет аннексировать Тайвань не ради территориальной целостности. Если это ради территориальной целостности, то почему бы ему не забрать назад оккупированные Россией земли, подписанные в Айгунском договоре? У России сейчас самое слабое положение", – заявил президент Тайваня.

По его словам, на самом деле Китай хочет изменить международный порядок и "достичь гегемонии в международном пространстве, в западной части Тихого океана".

В правительстве Китая ответили Reuters, что Тайвань был китайской территорией с давних времен.

Империя Цинь передала Тайвань Японии в 1895 году, а в 1945 году, в конце Второй мировой войны, он был передан правительству Китайской Республики, спустя четыре года бежавшему на Тайвань после поражения в гражданской войне с коммунистами Мао Цзэдуна.

В марте 2024 года американский адмирал Аквилино заявил, что Китай может быть готов ко вторжению на Тайвань к 2027 году.

23 мая Минобороны Тайваня сообщило о военных учениях Китая вблизи острова. В ведомстве действия КНР назвали "нерациональными провокациями".

В Associated Press писали, что военные Тайваня приведены в состояние повышенной готовности из-за учений, проводимых армией КНР.

4 июня Байден заявил, что США не исключают идею возможного размещения своих военных сил на Тайване, если Китай совершит вторжение на остров.

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