Президентка Мексики спростувала дані про можливу військову місію США на території країни
Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що односторонні військові дії США на території країни "неможливі", попри те, що останніми місяцями Штати активізували свої військові зусилля, зокрема завдання ударів у Латинській Америці. Заяву лідерки країни наводить агентство Reuters.
Коментарі Шейнбаум прозвучали у відповідь на питання про опублікований у понеділок репортаж каналу NBC News, в якому говорилося, що США розпочали детальне планування нової антикартельної операції на території Мексики, включно з відправленням до країни військ та співробітників розвідки.
"Цього не станеться. У нас немає жодних повідомлень про те, що це відбудеться... І крім того, ми з цим не погоджуємось", – заявила Шейнбаум на брифінгу.
Вона неодноразово відкидала односторонні воєнні дії США в Мексиці, зокрема пропозиції президента США Дональда Трампа відправити американські війська для боротьби з наркокартелями.
- 25 жовтня повідомлялося, що США запровадили санкції проти колумбійського президента Петро на тлі того, що Трамп різко загострив конфлікт з країною через звинувачення у тому, що її глава відмовився зупинити потік кокаїну до США.
- 27 жовтня США завдали трьох ударів по чотирьох кораблях у Тихому океані, які, ймовірно, транспортували наркотики.
