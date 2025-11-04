Президентка Мексики спростувала дані про можливу військову місію США на території країни

Мексика не погодиться, щоб Штати спрямували свої війська для боротьби з картелями, заявила Клаудія Шейнбаум

Клаудія Шейнбаум (Фото: Mario Guzman/EPA)

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що односторонні військові дії США на території країни "неможливі", попри те, що останніми місяцями Штати активізували свої військові зусилля, зокрема завдання ударів у Латинській Америці. Заяву лідерки країни наводить агентство Reuters.

Коментарі Шейнбаум прозвучали у відповідь на питання про опублікований у понеділок репортаж каналу NBC News, в якому говорилося, що США розпочали детальне планування нової антикартельної операції на території Мексики, включно з відправленням до країни військ та співробітників розвідки.

"Цього не станеться. У нас немає жодних повідомлень про те, що це відбудеться... І крім того, ми з цим не погоджуємось", – заявила Шейнбаум на брифінгу.

Вона неодноразово відкидала односторонні воєнні дії США в Мексиці, зокрема пропозиції президента США Дональда Трампа відправити американські війська для боротьби з наркокартелями.

25 жовтня повідомлялося, що США запровадили санкції проти колумбійського президента Петро на тлі того, що Трамп різко загострив конфлікт з країною через звинувачення у тому, що її глава відмовився зупинити потік кокаїну до США.

27 жовтня США завдали трьох ударів по чотирьох кораблях у Тихому океані, які, ймовірно, транспортували наркотики.