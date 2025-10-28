США вдарили по чотирьох кораблях з наркотиками у Тихому океані – відео

Піт Гегсет (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

У понеділок, 27 жовтня, США завдали трьох ударів по чотирьох кораблях, які, ймовірно, транспортували наркотики. Про це повідомив очільник Пентагону Піт Гегсет.

Американці вдарили по кораблях за наказом президента Штатів Дональда Трампа. Судна належали організаціям, визнаним терористичними, які займалися наркоторгівлею у східній частині Тихого океану, уточнив Гегсет.

"Ці чотири судна, як відомо нашій розвідці, прямували за відомими маршрутами наркотрафіку й перевозили наркотики", – наголосив він.

Під час першого удару на борту суден було вісім чоловіків. Під час другого удару на борту судна перебували чотири особи. Під час третього удару на борту судна перебували три людини.

"Загалом у результаті трьох ударів було вбито 14 наркотерористів, один вижив. Усіх ударів було завдано у міжнародних водах, і жоден американський військовий не постраждав", – запевнив міністр оборони США.

Що стосується людини, яка вижила, Південне командування ВМС США негайно ініціювало стандартні протоколи пошуково-рятувальної операції. Мексика взяла на себе відповідальність за координацію рятувальної операції.

За словами Гегсета, Міноборони США витратило понад 20 років на захист чужих територій, а тепер захищає власну.

"Ці наркотерористи вбили більше американців, аніж "Аль-Каїда", і з ними поводитимуться так само. Ми їх відстежуватимемо, ми побудуємо з ними зв'язки, а потім ми вистежимо їх і вб'ємо", – резюмував він.

23 жовтня американські військові відправили до узбережжя Венесуели два надзвукові важкі бомбардувальники, трохи більше ніж через тиждень після того, як інша група літаків здійснила аналогічний політ у межах навчань з імітації атаки.

Наступного дня США запровадили санкції проти колумбійського президента Петро на тлі того, що Трамп різко загострив конфлікт з країною через звинувачення у тому, що її глава відмовився зупинити потік кокаїну до США.