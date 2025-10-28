США ударили по четырем кораблям с наркотиками в Тихом океане – видео

В результате американских ударов по кораблям погибло 14 человек, которых Пит Хегсет назвал наркотеррористами

Пит Хегсет (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

В понедельник, 27 октября, США нанесли три удара по четырем кораблям, которые, вероятно, транспортировали наркотики. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет.

Американцы ударили по кораблям по приказу президента Штатов Дональда Трампа. Судна принадлежали организациям, признанным террористическими, которые занимались наркоторговлей в восточной части Тихого океана, уточнил Хегсет.

"Эти четыре судна, как известно нашей разведке, следовали по известным маршрутам наркотрафика и перевозили наркотики", – подчеркнул он.

Во время первого удара на борту судов было восемь мужчин. Во время второго удара на борту судна находились четыре человека. Во время третьего удара на борту судна находились три человека.

"Всего в результате трех ударов были убиты 14 наркотеррористов, один выжил. Все удары были нанесены в международных водах, и ни один американский военный не пострадал", – заверил министр обороны США.

Что касается выжившего человека, Южное командование ВМС США немедленно инициировало стандартные протоколы поисково-спасательной операции. Мексика взяла на себя ответственность за координацию спасательной операции.

По словам Хегсета, Минобороны США потратило более 20 лет на защиту чужих территорий, а теперь защищает собственную.

"Эти наркотеррористы убили больше американцев, чем "Аль-Каида", и с ними будут вести себя так же. Мы будем их отслеживать, мы построим с ними связи, а потом мы выследим их и убьем", – резюмировал он.

Вчера по указанию президента Трампа военное министерство нанесло три смертоносных кинетических удара по четырем судам, управляемым обозначенными террористическими организациями (ОТО), занимающимися незаконным оборотом наркотиков в восточной части Тихого океана.



23 октября американские военные отправили к побережью Венесуэлы два сверхзвуковых тяжелых бомбардировщика, чуть более чем через неделю после того, как другая группа самолетов совершила аналогичный полет в рамках учений по имитации атаки.

На следующий день США ввели санкции против колумбийского президента Петро на фоне того, что Трамп резко обострил конфликт со страной из-за обвинений в том, что ее глава отказался остановить поток кокаина в США.