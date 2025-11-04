Президент Мексики опровергла данные о возможной военной миссии США на территории страны

Мексика не согласится, чтобы Штаты направили свои войска для борьбы с картелями, заявила Клаудия Шейнбаум

Клаудия Шейнбаум (Фото: Mario Guzman/EPA)

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что односторонние военные действия США на территории страны "невозможны", несмотря на то, что в последние месяцы Штаты активизировали свои военные усилия, включая нанесение ударов в Латинской Америке. Заявление лидера страны приводит агентство Reuters.

Комментарии Шейнбаум прозвучали в ответ на вопрос об опубликованном в понедельник репортаже канала NBC News, в котором говорилось, что США начали детальное планирование новой антикартельной операции на территории Мексики, включая отправку в страну войск и сотрудников разведки.

"Этого не произойдет. У нас нет никаких сообщений о том, что это произойдет... И, кроме того, мы с этим не согласны", — заявила Шейнбаум на брифинге.

Она неоднократно отвергала односторонние военные действия США в Мексике, включая предложения президента США Дональда Трампа отправить американские войска для борьбы с наркокартелями.

25 октября сообщалось, что США ввели санкции против колумбийского президента Петро на фоне того, что Трамп резко обострил конфликт со страной из-за обвинений в том, что ее глава отказался остановить поток кокаина в США.

27 октября США нанесли три удара по четырем кораблям в Тихом океане, которые, вероятно, транспортировали наркотики.