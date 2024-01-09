Проти Ірану подано міжнародну скаргу через збитий у 2020 році український Boeing

Україна, Канада, Велика Британія та Швеція ініціювали в ІКАО процедуру врегулювання суперечки з Іраном через атаку КВІР на цивільний літак

Пам'ятник загиблим на рейсі PS752 (фото – ЕРА)

До Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) надіслано офіційну скаргу України, Канади, Великої Британії та Швеції з вимогою притягнути Іран до відповідальності за збитий у січні 2020 року пасажирський Boeing рейсу PS752 української авіакомпанії МАУ. Про це повідомляє Al Jazeera.

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Чотири країни, які підписали заяву, мають намір "спільно ініціювати процедуру врегулювання спору у Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО) щодо Ісламської республіки Іран за використання зброї проти цивільного повітряного судна".

5 липня 2023 року ці чотири країни у зв'язку зі збитим пасажирським Boeing рейсу PS752 надіслали позов проти Ірану до Міжнародного суду ООН, оскільки Іран протягом шести місяців не відповів на надіслану йому вимогу про створення арбітражу для вирішення цієї суперечки.

8 січня 2020 року неподалік Тегерана розбився український пасажирський літак авіакомпанії МАУ Boeing 737-800 NG рейсу PS752. Загинули всі 176 людей на борту. Більшість загиблих були громадянами України, Канади, Великої Британії та Швеції.

Іран три доби заперечував причетність до авіакатастрофи, але потім визнав, що Boeing "випадково" збила ППО Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), і заявив про готовність виплатити компенсації сім'ям жертв. Як стверджує влада країни, інцидент стався "через неправильно налаштований радар і помилку оператора в умовах високої напруженості між Іраном і США".