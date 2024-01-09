Против Ирана подана международная жалоба из-за сбитого в 2020 году украинского Boeing

В Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) направлена официальная жалоба Украины, Канады, Великобритании и Швеции с требованием привлечь Иран к ответственности за сбитый в январе 2020 года пассажирский Boeing рейса PS752 украинской авиакомпании МАУ. Об этом сообщает Al Jazeera.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Четыре страны, которые подписали заявление, намерены "совместно инициировать процедуру урегулирования спора в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в отношении Исламской республики Иран за использование оружия против гражданского воздушного судна".

5 июля 2923 года эти же четыре страны в связи со сбитым пассажирским Boeing рейса PS752 направили иск против Ирана в Международный суд ООН, так как Иран в течение шести месяцев не ответил на отправленное ему требование о создании арбитража для решения этого спора.

8 января 2020 года недалеко от Тегерана разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS752. Погибли все 176 человек на борту. Большинство погибших были гражданами Украины, Канады, Великобритании и Швеции.

Иран трое суток отрицал причастность к авиакатастрофе, но затем признал, что Boeing "случайно" сбили ПВО Корпуса стражей исламской революции (КСИР), и заявил о готовности выплатить компенсации семьям жертв. Как утверждают власти станы, инцидент произошел "из-за неправильно настроенного радара и ошибки оператора в условиях высокой напряженности между Ираном и США".