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Республіканська більшість втретє не змогла висунути Джордана у спікери Конгресу

Этот материал также доступен на русском
20.10.2023, 19:47
Республіканська більшість втретє не змогла висунути Джордана у спікери Конгресу - Фото
Джим Джордан (Фото - EPA)

Конгресмен-республіканець Джим Джордан утретє програв голосування за затвердження його на посаду спікера Палати представників США. Про це повідомляє Associated Press.

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Значна кількість республіканців проголосували не за Джордана, а за інших кандидатів.

Щоб Джордан міг стати спікером Конгресу, він повинен гарантувати підтримку практично всієї республіканської фракції, однак кількість конгресменів, які підтримують його висування, падає від голосування до голосування: якщо у першому раунді проти Джордана виступали 20 республіканців, у другому – 22, зараз – 25.

Підтримка висування Джордана з високою ймовірністю і далі падатиме – наприклад, конгресмен Трой Нелс, який тричі голосував за Джордана, сьогодні заявив CNN, що в наступному бюлетені проголосує за Дональда Трампа.

При цьому, зазначає AP, республіканці не мають реалістичного або здійсненного плану об'єднання роздробленої більшості, обрання нового спікера і повернення до роботи Конгресу, яка фактично заблокована з того часу, як республіканці-трампісти відібрали посаду спікера у Кевіна Маккарті.

До обрання спікера Конгрес США буде процедурно нездатним приймати нові закони, зокрема повноцінний федеральний бюджет та закони щодо фінансування нової допомоги для України.

20 жовтня президент США Джо Байден у спеціальному зверненні попросив Конгрес докласти зусиль, щоб постачання зброї для України не переривалося і "воно могло припинити жорстокість" російського вторгнення.

Джим Джордан – ультраправий та консервативний республіканець, а також близький союзник 45-го президента США Дональда Трампа. Ініціатива Republicans for Ukraine, що сприяє підтримці України серед виборців Республіканської партії, поставила Джордану найнижчу оцінку (F). Він голосував проти додаткових асигнувань на 2022 рік та проти додаткової допомоги на 2023 рік. Також конгресмен підтримував поправки, що забороняють будь-яку військову допомогу Україні та скасовують дію закону про ленд-ліз.
  • 3 жовтня представник Республіканської партії Метт Гетц вніс пропозицію про усунення Маккарті з посади спікера, звинувативши того в укладенні "таємної угоди для України" з демократами та Байденом для ухвалення законопроєкту про короткострокове фінансування. Увечері Палата представників проголосувала за усунення Маккарті.
  • 19 жовтня з'явилися повідомлення, що Джордан, можливо, не наполягатиме на черговому голосуванні на обранні його спікером Палати представників, а підтримає надання ширших повноважень тимчасовому спікеру Патріку Макгенрі.

Також читайте: Зеленський про проблеми США: Нам хвилюватися пізно. Там складний період виборів

Сергій Бережний
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