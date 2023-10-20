Республиканское большинство в третий раз не смогло выдвинуть Джордана в спикеры Конгресса
Конгрессмен-республиканец Джим Джордан в третий раз проиграл голосование за утверждение его на пост спикера Палаты представителей США. Об этом сообщает Associated Press.
Значительное число республиканцев проголосовали не за Джордана, а за других кандидатов.
Чтобы Джордан смог стать спикером Конгресса, он должен гарантировать поддержку практически всей республиканской фракции, однако число конгрессменов, которые поддерживают его выдвижение, падает от голосования к голосованию: если в первом раунде против Джордана выступали 20 республиканцев, во втором – 22, сейчас – 25.
Поддержка выдвижения Джордана с высокой вероятностью и дальше будет падать – например, конгрессмен Трой Нелс, который трижды голосовал за Джордана, сегодня заявил CNN, что в следующем бюллетене проголосует за Дональда Трампа.
При этом, отмечает AP, у республиканцев нет реалистичного или осуществимого плана по объединению раздробленного большинства, избранию нового спикера и возвращению к работе Конгресса, которая фактически заблокирована с тех пор, как республиканцы-трамписты отобрали пост спикера у Кевина Маккарти.
До избрания спикера Конгресс США будет процедурно неспособен принимать новые законы, в том числе полноценный федеральный бюджет и законы о финансировании новой помощи для Украины.
20 октября президент США Джо Байден в специальном обращении попросил Конгресс приложить усилия, чтобы поставки оружия для Украины не прерывались и "она могла прекратить жестокость" российского вторжения.
- 3 октября представитель Республиканской партии Мэтт Гетц внес предложение об отстранении Маккарти от должности спикера, обвинив того в заключении "тайного соглашения для Украины" с демократами и Байденом для принятия законопроекта о краткосрочном финансировании. Вечером Палата представителей проголосовала за устранение Маккарти.
- 19 октября появились сообщения, что Джордан, возможно, не будет настаивать на очередном голосовании на избрании его спикером Палаты представителей, а поддержит предоставление более широких полномочий временному спикеру Патрику Макгенри.
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