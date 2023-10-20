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Республиканское большинство в третий раз не смогло выдвинуть Джордана в спикеры Конгресса

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2023, 19:47
Республиканское большинство в третий раз не смогло выдвинуть Джордана в спикеры Конгресса - Фото
Джим Джордан (Фото - EPA)

Конгрессмен-республиканец Джим Джордан в третий раз проиграл голосование за утверждение его на пост спикера Палаты представителей США. Об этом сообщает Associated Press.

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Значительное число республиканцев проголосовали не за Джордана, а за других кандидатов.

Чтобы Джордан смог стать спикером Конгресса, он должен гарантировать поддержку практически всей республиканской фракции, однако число конгрессменов, которые поддерживают его выдвижение, падает от голосования к голосованию: если в первом раунде против Джордана выступали 20 республиканцев, во втором – 22, сейчас – 25.

Поддержка выдвижения Джордана с высокой вероятностью и дальше будет падать – например, конгрессмен Трой Нелс, который трижды голосовал за Джордана, сегодня заявил CNN, что в следующем бюллетене проголосует за Дональда Трампа.

При этом, отмечает AP, у республиканцев нет реалистичного или осуществимого плана по объединению раздробленного большинства, избранию нового спикера и возвращению к работе Конгресса, которая фактически заблокирована с тех пор, как республиканцы-трамписты отобрали пост спикера у Кевина Маккарти.

До избрания спикера Конгресс США будет процедурно неспособен принимать новые законы, в том числе полноценный федеральный бюджет и законы о финансировании новой помощи для Украины. 

20 октября президент США Джо Байден в специальном обращении попросил Конгресс приложить усилия, чтобы поставки оружия для Украины не прерывались и "она могла прекратить жестокость" российского вторжения.

Джим Джордан – ультраправый и консервативный республиканец, а также близкий союзник 45-го президента США Дональда Трампа. Инициатива Republicans for Ukraine, способствующая поддержке Украины среди избирателей Республиканской партии, поставила Джордану самую низкую оценку (F). Он голосовал против дополнительных ассигнований на 2022 год и против дополнительной помощи на 2023 год. Также конгрессмен поддерживал поправки, запрещающие какую-либо военную помощь Украине и отменяющие действие закона о ленд-лизе.
  • 3 октября представитель Республиканской партии Мэтт Гетц внес предложение об отстранении Маккарти от должности спикера, обвинив того в заключении "тайного соглашения для Украины" с демократами и Байденом для принятия законопроекта о краткосрочном финансировании. Вечером Палата представителей проголосовала за устранение Маккарти.
  • 19 октября появились сообщения, что Джордан, возможно, не будет настаивать на очередном голосовании на избрании его спикером Палаты представителей, а поддержит предоставление более широких полномочий временному спикеру Патрику Макгенри. 

Читайте также: Зеленский о проблемах США: Нам волноваться поздно. Там сложный период выборов

Сергей Бережной
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