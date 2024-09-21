Reuters: Іран не передав Росії пускові установки для своїх балістичних ракет

Військовий парад у Ірані (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Іран не передав Росії мобільні пускові установки для запуску балістичних ракет малої дальності Fath-360, які Москва отримала від Тегерана для використання у війні проти України. Про це повідомила агенція Reuters із посиланням на трьох співрозмовників – європейського дипломата, представника європейської розвідки та американського посадовця.

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Представник США заявив, що Іран не надав пускові установки на момент оголошення Вашингтоном про постачання Росії балістичних ракет малої дальності. Представник європейської розвідки сказав, не уточнюючи подробиць, що вони не очікують, що Тегеран надасть Москві пускові установки.

Два експерти розповіли Reuters, що пускові установки не були надіслані з кількох причин. Одна з них полягає в тому, що Росія може модифікувати вантажівки для транспортування ракет, як це зробив Іран. Інша полягає в тому, що, затримуючи пускові установки, Іран відкриває простір для нових переговорів із західними державами щодо послаблення напруженості.

У Міноборони Росії та в Пентагоні від коментарів відмовилися. Рада національної безпеки США та місія Ірану в Організації об’єднаних націй на момент публікації не відповіли на запит Reuters про коментарі.

6 вересня 2024 року газета WSJ написала, що Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності.

7 вересня в МЗС України засудили дії Ірану та пригрозили "руйнівними наслідками".

8 вересня член Комітету національної безпеки парламенту Ірану підтвердив, що Тегеран постачає Москві ракети й безпілотники.

11 вересня Блінкен підтвердив, що Іран передав Росії балістичні ракети. Тоді ж Мінфін США оголосив нові санкції проти Ірану.

16 вересня президент Ірану Пезешкіан заявив, що його уряд не передавав жодної зброї Росії з моменту його вступу на посаду в серпні.

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