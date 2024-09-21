Reuters: Иран не передал России пусковые установки для своих баллистических ракет

Военный парад в Иране (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Иран не передал России мобильные пусковые установки для запуска баллистических ракет малой дальности Fath-360, которые Москва получила от Тегерана для использования в войне против Украины. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на трех собеседников – европейского дипломата, представителя европейской разведки и американского чиновника.

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Представитель США заявил, что Иран не предоставил пусковые установки на момент оглашения Вашингтоном о поставках России баллистических ракет малой дальности. Представитель европейской разведки сказал, не уточняя подробностей, что они не ожидают, что Тегеран предоставит Москве пусковые установки.

Два эксперта рассказали Reuters, что пусковые установки не были отправлены по нескольким причинам. Одна из них состоит в том, что Россия может модифицировать грузовики для транспортировки ракет, как это сделал Иран. Вторая состоит в том, что, задерживая пусковые установки, Иран открывает простор для новых переговоров с западными государствами по ослаблению напряженности.

В Минобороны России и Пентагоне от комментариев отказались. Совет национальной безопасности США и миссия Ирана в Организации объединенных наций на момент публикации не ответили на запрос Reuters о комментариях.

6 сентября 2024 года газета WSJ написала, что Иран передал России баллистические ракеты малой дальности.

7 сентября в МИД Украины осудили действия Ирана и пригрозили "разрушительными последствиями".

8 сентября член Комитета национальной безопасности парламента Ирана подтвердил, что Тегеран поставляет Москве ракеты и беспилотники.

11 сентября Блинкен подтвердил, что Иран передал России баллистические ракеты. Тогда же Минфин США объявил новые санкции против Ирана.

16 сентября президент Ирана Пезешкиан заявил, что его правительство не передавало никакого оружия России с момента его вступления в должность в августе.

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