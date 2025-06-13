Іран обіцяє "жорстку відповідь" на атаку Ізраїлю. Летить понад сотня безпілотників
Іран після атаки (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Іран планує "дати жорстку відповідь" на атаку Ізраїлю, розпочату рано вранці в п'ятницю, 13 червня, проти його ядерної програми. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на співрозмовника в іранських службах безпеки.

"Відповідь на напад Ізраїлю буде жорсткою та рішучою", – сказав посадовець.

Він додав, що деталі іранських заходів у відповідь "обговорюються на найвищому рівні", коли його запитали, чи атака буде неминучою.

Читайте також
Близький Схід: Іран хоче переграти Трампа "на своєму полі"

Водночас The Jerusalem Post із посиланням на речника ЦАХАЛ Еффі Дефріна пише, що Іран за останні години запустив понад 100 безпілотників у напрямку Ізраїлю. Він не уточнив, коли дрони досягнуть Ізраїлю, але у квітні 2025 року їм знадобилося кілька годин.

Також Дефрін розповів, що 200 літаків Армії оборони Ізраїлю атакували понад 100 цілей в Ірані, використовуючи понад 330 боєприпасів.

Рано-вранці 13 червня Армія оборони Ізраїлю повідомила, що завдала "превентивного удару" по об'єктах ядерної програми Ірану, щоб завадити Тегерану отримати зброю масового ураження.

Читайте також
Аятола Ірану: Тегеран не відмовиться від збагачення урану. Хто такі США, щоб вказувати
ІранІзраїльядерна програма