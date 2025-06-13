Іран обіцяє "жорстку відповідь" на атаку Ізраїлю. Летить понад сотня безпілотників

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що Іран у відповідь запустив понад 100 безпілотників

Іран після атаки (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Іран планує "дати жорстку відповідь" на атаку Ізраїлю, розпочату рано вранці в п'ятницю, 13 червня, проти його ядерної програми. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на співрозмовника в іранських службах безпеки.

"Відповідь на напад Ізраїлю буде жорсткою та рішучою", – сказав посадовець.

Він додав, що деталі іранських заходів у відповідь "обговорюються на найвищому рівні", коли його запитали, чи атака буде неминучою.

Водночас The Jerusalem Post із посиланням на речника ЦАХАЛ Еффі Дефріна пише, що Іран за останні години запустив понад 100 безпілотників у напрямку Ізраїлю. Він не уточнив, коли дрони досягнуть Ізраїлю, але у квітні 2025 року їм знадобилося кілька годин.

Також Дефрін розповів, що 200 літаків Армії оборони Ізраїлю атакували понад 100 цілей в Ірані, використовуючи понад 330 боєприпасів.

Рано-вранці 13 червня Армія оборони Ізраїлю повідомила, що завдала "превентивного удару" по об'єктах ядерної програми Ірану, щоб завадити Тегерану отримати зброю масового ураження.