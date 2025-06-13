Иран обещает "жесткий ответ" на атаку Израиля. Летит более сотни беспилотников
Иран после атаки (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Иран планирует "дать жесткий ответ" на атаку Израиля, начатую ранним утром в пятницу, 13 июня, против его ядерной программы. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собеседника в иранских службах безопасности.

"Ответ на нападение Израиля будет жестким и решительным", — сказал чиновник.

Он добавил, что детали ответных иранских мер "обсуждаются на самом высоком уровне", когда его спросили, будет ли атака неизбежной.

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В то же время The Jerusalem Post со ссылкой на спикера ЦАХАЛ Эффи Дефрина пишет, что Иран за последние часы запустил более 100 беспилотников в направлении Израиля. Он не уточнил, когда дроны достигнут Израиля, но в апреле 2025 года им понадобилось несколько часов.

Также Дефрин рассказал, что 200 самолетов Армии обороны Израиля атаковали более 100 целей в Иране, используя свыше 330 боеприпасов.

Ранним утром 13 июня Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла "превентивный удар" по объектам ядерной программы Ирана, чтобы помешать Тегерану получить оружие массового поражения.

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