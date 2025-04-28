Reuters: Конклав для обрання нового папи римського розпочнеться 7 травня

У конклаві візьмуть участь понад 130 кардиналів віком до 80 років

Ватикан (Ілюстративне фото: Fabio Frustaci/EPA)

У середу, 7 травня, римсько-католицькі кардинали зустрінуться на таємному конклаві, щоб обрати нового лідера церкви. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на неназваного високопосадовця у Ватикані.

Дату початку конклаву було обрано під час закритої зустрічі кардиналів у Ватикані, першої після похорону папи римського Франциска в суботу, 26 квітня, розповів співрозмовник. Офіційне оголошення має бути незабаром.

Близько 135 кардиналів, усі віком до 80 років і з усього світу, мають право взяти участь у конклаві та вирішити, хто має стати наступним лідером церкви з 1,4 млрд вірян.

Попередні два конклави, що відбулися у 2005 і 2013 роках, тривали лише два дні, нагадали журналісти.

ДОВІДКА. Конклав – збори, на яких кардинали (кожен з яких теоретично має шанси бути обраним) обирають папу римського. З метою запобігти впливу на хід обрання кардиналів ззовні, процедура виборів відбувається в ізольованому від зовнішнього світу приміщенні, яке відкривають лише після обрання папи. Наразі конклави проводяться у Сикстинській капелі. Вибори проводять двічі на день закритим голосуванням. Для обрання кандидат повинен набрати дві третини голосів плюс один голос. Після кожного голосування від спалювання бюлетенів з димаря над Сикстинською капелою підіймається темний дим. Про обрання нового понтифіка зовнішньому світові сповіщають білим димом, додаючи до вогню солому.