Росія з 2022 року двічі відправляла ударні підводні човни в акваторію Ірландського моря – Bloomberg

Це "безпрецедентний" крок Кремля, який змусив британських військових вжити заходів для захисту своєї акваторії, пише видання

Російський підводний човен (Фото: ресурс окупантів)

Російські ударні підводні човни двічі проводили місії в Ірландському морі з моменту повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Про це повідомило видання Bloomberg із посиланням на трьох співрозмовників, обізнаних у ситуації.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Вони зазначили, що це "безпрецедентний" крок Кремля, який змусив військових Великої Британії вжити заходів для захисту своєї акваторії.

За словами співрозмовників Bloomberg, перше розгортання російського підводного човна класу "Кіло" поблизу Ірландського моря, яке відокремлює острів Ірландія від Великої Британії, відбулося близько 18 місяців тому. Другий випадок стався нещодавно. Співрозмовники наголосили, що масштаби руху російської субмарини вийшли за межі того, що раніше бачили офіційні особи Великої Британії.

Вони вважають, що розгортання Росією підводних човнів навколо Великої Британії та Ірландії може бути спробою виявити потенційні слабкі місця в обороні Британії та Ірландського моря або спробою залякати Лондон у відповідь на підтримку України.

Двоє співрозмовників сказали, що офіційні особи США знають про пересування підводних човнів РФ. За словами високопоставленого представника адміністрації президента США Джо Байдена, Вашингтон стежить за військово-морською діяльністю Росії. Водночас Міністерство оборони Великої Британії відмовилось коментувати "операції".

Про появу російських підводних човнів поруч із Великою Британією та західною Ірландією під час війни в Україні вже повідомлялося, але, як зазначає Bloomberg, тоді не було відомо, що вони прямували до Ірландського моря.

У 2023 році ірландські медіа повідомляли, що британський гелікоптер і військовий корабель переслідували російський підводний човен за межами гавані Корка на південному заході Ірландії, оскільки в ірландських військових не було можливостей протистояти підводним загрозам.

Підводний човен класу "Кіло" – це дизель-електричний ударний підводний човен, здатний стріляти крилатими ракетами "Калібр", а також торпедами й морськими мінами.

29 грудня 2023 року повідомлялося, що протягом року Військово-повітряні сили НАТО у всій Європі понад 300 разів перехоплювали російські військові літаки.

10 червня 2024 року чотири військові літаки РФ порушили повітряний простір Фінляндії.

14 червня російський винищувач порушив повітряний простір Швеції – його перехопили шведські Gripen.

17 червня Міноборони Литви повідомило про підвищену активність російської авіації на тлі навчань НАТО.

Читайте також: Субмарина США вирушила на Кубу. Навіщо – невідомо, але там російські кораблі