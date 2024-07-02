РФ с 2022 года дважды отправляла ударные подлодки в акваторию Ирландского моря – Bloomberg

Это "беспрецедентный" шаг Кремля, заставивший британских военных принять меры по защите своей акватории, пишет издание

Российская подлодка (Фото: ресурс оккупантов)

Российские ударные подлодки дважды проводили миссии в Ирландском море с момента полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на трех собеседников, осведомленных в ситуации.

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Они отметили, что это "беспрецедентный" шаг Кремля, заставивший военных Великобритании принять меры по защите своей акватории.

По словам собеседников Bloomberg, первое развертывание российской подлодки класса "Кило" вблизи Ирландского моря, отделяющее остров Ирландия от Великобритании, произошло около 18 месяцев назад. Второй случай произошел недавно. Собеседники подчеркнули, что масштабы движения российской субмарины вышли за пределы того, что раньше видели официальные лица Великобритании.

Они считают, что развертывание Россией подлодок вокруг Великобритании и Ирландии может быть попыткой выявить потенциальные слабые места в обороне Британии и Ирландского моря или попыткой запугать Лондон в ответ на поддержку Украины.

Двое собеседников сказали, что официальные лица США знают о передвижении подлодок РФ. По словам высокопоставленного представителя администрации президента США Джо Байдена, Вашингтон следит за военно-морской деятельностью России. В то же время Министерство обороны Великобритании отказалось комментировать "операции".

О появлении российских подлодок рядом с Великобританией и западной Ирландией во время войны в Украине уже сообщалось, но, как отмечает Bloomberg, тогда не было известно, что они направлялись к Ирландскому морю.

В 2023 году ирландские медиа сообщали, что британский вертолет и военный корабль преследовали российскую подлодку за пределами гавани Корка на юго-западе Ирландии, поскольку у ирландских военных не было возможностей противостоять подводным угрозам.

Подлодка класса "Кило" – это дизель-электрическая ударная подлодка, способная стрелять крылатыми ракетами "Калибр", а также торпедами и морскими минами.

29 декабря 2023 года сообщалось, что в течение года Военно-воздушные силы НАТО по всей Европе более 300 раз перехватывали российские военные самолеты.

10 июня 2024 года четыре военных самолета РФ нарушили воздушное пространство Финляндии.

14 июня российский истребитель нарушил воздушное пространство Швеции – его перехватили шведские Gripen.

17 июня Минобороны Литвы сообщило о повышенной активности российской авиации на фоне учений НАТО.

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