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Низка країн ЄС виступили проти припинення фіндопомоги палестинцям, "які є заручниками ХАМАС"

Этот материал также доступен на русском
10.10.2023, 14:24
Низка країн ЄС виступили проти припинення фіндопомоги палестинцям,
Прапор Палестини (фото - Joel Carrett/EPA)

Франція й Іспанія, а також Ірландія та Люксембург виступили проти призупинення фінансової допомоги палестинцям на тлі війни ХАМАС проти Ізраїлю. Про це повідомляють видання Reuters та Deutsche Welle.

В заяві МЗС Франції, яку цитує Reuters, зазначено, що Париж не підтримує зупинку допомоги, яка "йде на користь палестинському народу, і вчора ми чітко дали це зрозуміти Європейській комісії".

Водночас міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що Палестина "потребуватиме більшої допомоги" на тлі війни ХАМАС проти Ізраїлю.

"Ця співпраця повинна продовжуватися, ми не можемо плутати ХАМАС, який входить до списку терористичних груп ЄС, з палестинським населенням, палестинською владою або організаціями ООН на місцях", – сказав Альбарес в інтерв'ю радіостанції Cadena SER, цитує DW. 

На думку Альбареса, призупинення допомоги було б "контрпродуктивним".

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Ідею з призупиненням допомоги палестинцям також розкритикував Люксембург. Очільник МЗС країни Жан Ассельборн зазначив, що в секторі Гази мешкає понад два мільйони осіб, "які є заручниками ХАМАС", і додав, що з такими методами "ми штовхаємо їх в обійми терористів".

Також уряд Ірландії висловився проти припинення допомоги для палестинців. 

"Ми розуміємо, що не існує правової бази для одностороннього ухвалення рішення з боку будь-якого комісара Єврокомісії, і ми не підтримуємо зупинку допомоги", – йдеться у заяві речника МЗС Ірландії, яку цитує Reuters.


ДОВІДКА. З вечора 7 жовтня 2023 року в Ізраїлі було введено надзвичайний стан через масштабну атаку терористів ХАМАС із сектору Гази, пізніше уряд офіційно оголосив про стан війни. Були тисячі ракетних ударів, бойовики прорвалися до прикордонних районів на півдні Ізраїлю. Ізраїль розпочав бомбардування Гази та оголосив про тотальну блокаду сектора. На ранок 10 жовтня загинуло щонайменше 900 людей, у Газі — понад 700. Поранених та травмованих — тисячі. Терористи захопили щонайменше 150 заручників. 8 жовтня стало відомо, що серед заручників були громадяни США.
  • 9 жовтня 2023 року комісар Єврокомісії з питань сусідства і розширення Олів'є Варгеї повідомив, що Єврокомісія призупиняє фіндопомогу для Палестини на суму 691 млн євро.
  • Однак пізніше стало відомо, що міністри закордонних справ ЄС зустрінуться у середу щодо цього питання.
Калінін Артемій
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війнаєврокомісіяІзраїльФранціяіспаніяПалестинаЛюксембургірландіяфіндопомога
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