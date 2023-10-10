Ряд стран ЕС против остановки финпомощи палестинцам, "которые являются заложниками ХАМАС"

Франция и Испания, а также Ирландия и Люксембург выступили против приостановки финансовой помощи палестинцам на фоне войны ХАМАС против Израиля. Об этом сообщают издания Reuters и Deutsche Welle.

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В заявлении МИД Франции, цитируемом Reuters, указано, что Париж не поддерживает остановку помощи, которая "идет на пользу палестинскому народу, и вчера мы четко дали это понять Европейской комиссии".

В то же время министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Палестина "будет нуждаться в большей помощи" на фоне войны ХАМАС против Израиля.

"Это сотрудничество должно продолжаться, мы не можем путать входящий в список террористических групп ЕС ХАМАС с палестинским населением, палестинскими властями или организациями ООН на местах", — сказал Альбарес в интервью радиостанции Cadena SER, цитирует DW.

По мнению Альбареса, приостановка помощи была бы "контрпродуктивной".

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Идею с остановкой помощи палестинцам также раскритиковал Люксембург. Глава МИД страны Жан Ассельборн отметил, что в секторе Газа проживает более двух миллионов человек, "являющихся заложниками ХАМАСа", и добавил, что с такими методами "мы толкаем их в объятия террористов".

Также правительство Ирландии высказалось против прекращения помощи для палестинцев.

"Мы понимаем, что не существует правовой базы для одностороннего принятия решения со стороны любого комиссара Еврокомиссии, и мы не поддерживаем остановку помощи", – говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Ирландии, которое цитирует Reuters.

9 октября 2023 года комиссар Еврокомиссии по вопросам соседства и расширения Оливье Варгеи сообщил, что Еврокомиссия приостанавливает финпомощь для Палестины на сумму 691 млн евро.

Однако позже стало известно, что министры иностранных дел ЕС встретятся в среду по этому вопросу.

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